健口操 找回吞嚥力防失智

莊淑婷建議依據「三好一巧」原則，根據長輩咀嚼能力製備餐點，長輩能吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，安全進食並攝入營養。

「銀髮族吞嚥能力必須先訓起練起來，吃得下，才能心花開」。高齡化浪潮侵襲，長輩生活品質成健康老化焦點。慈濟基金會長照推展中心副召集人莊淑婷20日在「預防醫學─心世代講座」，解析高齡長輩常見吞嚥障礙問題，分享臨床與整合照護經驗，呼籲及早重視長輩吞嚥功能，奠定「老康健」基礎。

莊淑婷指出，人體老化過程，七大系統逐漸退化。神經系統的記憶力下降與平衡感變差增加跌倒風險；感覺系統會出現味覺、視覺與聽覺遲鈍，直接影響生活敏銳度；消化與口腔系統的唾液分泌減少、牙齒脫落以及喉嚨肌肉萎縮（肌少症），使長輩陷入面對美食，「看得到吃不到」或「想吃卻嚥不下」的痛苦。

吞嚥障礙並非單一器官問題，牽涉口腔、舌肌、咽喉、呼吸與神經系統協調的整體功能退化。吞嚥障礙若未及時處理，引發一系列健康危機。

體重減輕、營養不良及脫水，最嚴重的威脅就是「吸入性肺炎」。食道與氣管相鄰，當吞嚥肌肉無力時，食物殘渣容易誤入氣管進入肺部，造成反覆發炎與住院，高齡長輩致命的健康威脅。

根據衛福部「咀嚼吞嚥障礙評估訓練及宣導計畫」健康照護手冊提供「簡易自我評估表」評估，若長輩在進食後口腔內有食物殘留、說話聲音改變、時常流口水、或吃東西明顯感到疲累，明顯的吞嚥障礙警訊，應趕緊就醫，專科醫師、語言治療師、營養師與護理師等專業醫療團隊進行評估與訓練，改善吞嚥與進食狀況。

高齡長輩的飲食對策，莊淑婷建議參考衛福部國健署推廣的「三好一巧」原則，透過烹調巧思，像清蒸、燉煮等方式軟化食材，或對照「臺灣飲食質地分類簡易版」規則，根據長輩咀嚼能力製備餐點，讓長輩能吃得下、吃得夠、吃得對、吃得巧，安全進食並攝入營養。

莊淑婷介紹日本的「8020運動」，核心理念是從小就養成良好口腔保健習慣，國民在80歲時能保有20顆真牙，確保有足夠咀嚼能力，有助營養攝取，降低失智風險。建議長輩能每天做3次、每次3分鐘的「健口操」，強化口腔機能、促進唾液分泌，提升咀嚼能力，防患吞嚥障礙發生。