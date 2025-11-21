健和興看好明年獲利回升 主要動能為綠電產品線

（中央社記者曾仁凱台北21日電）端子廠健和興今天召開法說會，公司表示，今年營運受到美國對等關稅影響很大，不過大致調整完成，預期明年主要成長動能來自綠電、儲能相關產品，預估今年是獲利谷底，明年毛利率有望逐季回升，獲利會優於今年。

健和興今年前10月營收新台幣36.02億元，年減4.19%；前3季歸屬母公司淨利7714萬元，比去年同期大幅縮水83.06%，每股稅後純益0.5元。

健和興表示，受到美國對等關稅、車市需求疲弱，以及新台幣兌美元匯率劇烈波動等不利因素衝擊，公司今年營運陷入谷底。

展望明年，健和興預估主要成長動能來自綠電、儲能相關產品；至於車用及家電市場，雖然保守看待，但市場庫存已調整得差不多，加上印度廠預計明年下半年小幅量產，將生產電動機車充電槍產品，有望為公司營運增添動能。預估今年是獲利谷底，明年會比今年好。

健和興目前有綠電、汽車及家電等3大連接器產品線，觀察今年前3季，綠電相關產品占營收比重73.7%，車用約占18.3%、家電占8%。（編輯：楊蘭軒）1141121