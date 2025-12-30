健喬明起庫藏股3000張 區間價25至45元

▲健喬信元日前宣布將公開收購健亞股權，但最後併購破局；示意圖。（圖／截自證券櫃檯買賣中心直播）

[NOWnews今日新聞] 健喬信元今（30）日經董事會決議，將實施第14次庫藏股，預計買回3000張，轉讓給員工，買回區間價格25元至45元，將從明天起執行到明年2月28日。

健喬今股價多在平盤下，收平盤、32.3元。健喬盤後發重訊宣布，將實施第14次庫藏股買回，買回區間25元至45元；若股價低於區間下限，公司將繼續執行買回，期間從明天起至115年2月28日。

健喬表示，預計買回300萬股（佔已發行股份總數0.59%），將轉讓股份予員工。買回總金額上限約為30.47億元，僅佔公司流動資產2.3%，不影響資本維持與財務結構。買回股份依規定要在買回日起5年內需一次或分次轉讓予員工，逾期未轉讓部分將依法辦理銷除股份。

健喬今年9月宣布公開收購健亞15%至30%股權，期滿未達最低收購數量，併購破局。期間健亞對整併有諸多擔憂，怕影響公司長期發展，成為健喬美化財報工具；健喬則強調，雙方產品與產線的互補性及資源共享，共創合作的經濟效益。

健喬信元2025年11月合併營收新台幣5.03億元，為歷史11月最佳成績。累計1至11月合併營收達56.4億元，較去年同期成長12%。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



