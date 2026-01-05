健喬結盟再鼎醫藥 獲6項創新療法台灣代理權

（中央社記者何秀玲台北5日電）製藥廠健喬信元宣布，與再鼎台灣醫藥有限公司簽署獨家授權合作協議，取得6項全球創新療法在台灣市場代理與商業化權利，治療領域橫跨癌症、免疫及中樞神經等疾病，也象徵由在地製藥邁向高階創新療法與國際協作的里程碑。

健喬信元今天發布新聞稿表示，這6項療法均具完整國際臨床數據支持，並已分別於歐洲、美國、日本、台灣等一個或多個地區和國家取得上市核准；這次合作落實「國際授權、策略聯盟、在地加速導入」成長策略，透過引進具國際成熟度的創新治療，加速全球研發成果於台灣落地。

健喬信元董事長林智暉表示，癌症與中樞神經疾病長期為全球醫藥研發的核心領域，也是台灣醫療政策重點方向；近年主管機關持續推動藥品審查機制精進、臨床研究環境優化等政策，使台灣在引進國際創新醫藥科技上更具效率與競爭力。

林智暉指出，這次引進的6項療法涵蓋多項具全球研發基礎的前瞻科學平台，不僅展現健喬信元在重大疾病領域的布局，也代表在高門檻創新療法的具體進展。透過這次合作，健喬信元將於台灣市場建立跨平台、多技術整合的新型產品組合，持續強化高價值產品線，為長期成長奠定穩健動能。

健喬表示，6項創新療法涵蓋物理能量應用、精準小分子、抗體藥物複合體（ADC）、蛋白質路徑調控及神經受體導向等多元技術面向，皆為當前國際生技製藥產業的重要發展趨勢。其中，非侵入性醫療能量技術、小分子精準設計平台及高選擇性小分子平台已取得台灣上市核准。

健喬表示，將依循台灣法規完成後續程序，與再鼎醫藥保持緊密協作，加速創新技術導入臨床應用。（編輯：林家嫻）1150105