健壯伯「喉嚨痛」就醫竟確診4癌症！ 醫師曝日常「3壞習慣」惹禍
別小看喉嚨痛！一名身體健壯的阿伯因喉嚨痛前往看診，結果一次確診4種癌症。醫師陳亮宇指出，阿伯日常「3習慣」不離身，成為誘發癌症的元兇，呼籲民眾切勿輕忽這些壞習慣對身體的傷害，若有頸部、喉嚨不適症狀，也一定要儘早就醫。
喉嚨痛竟罹4癌症！醫師點出3習慣成「致病關鍵」
耳鼻喉科醫師陳亮宇在臉書分享案例，一名阿伯因喉嚨痛前往看診，豈料經過精密檢查後，結果讓人跌破眼鏡，阿伯竟一次診斷出了舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症，給了阿伯重重一擊。
陳亮宇解釋，阿伯平時有運動習慣，身體看似健壯，不過長期菸、酒、檳榔「一樣都沒有少」，這些高風險行為可能，是他同時罹患多種癌症的原因之一。
「還好阿伯積極治療」，陳亮宇指出，阿伯配合醫師治療下，癌症都得到控制，也逐漸恢復健康。他也提醒，若喉嚨、頸部感覺「怪怪的」，一定要到耳鼻喉科進行專業的鼻咽內視鏡檢查，以及透過精密的頸部超音波揪出病因。
陳亮宇最後也強調，菸、酒、檳榔是「誘發多種癌症的頭號殺手」，切勿輕忽這些習慣對健康的累積傷害，而提早發現提早治療，也能提高治癒的機率。
抽菸不只與肺部疾病有關！還可能引發14種癌症風險
國健署指出，根據美國CDC研究資料，香菸煙霧中產生的毒素會削弱人體的免疫系統，使其更難以殺死癌細胞，其毒物可能會破壞或改變細胞的DNA，並抑制了人體正常生長和功能，當DNA受損時，細胞可能開始失控生長並產生癌症腫瘤。
然而，菸品也不只與肺部疾病有關，也會增加至少14種癌症的風險，可能直接引發的癌症包括肺癌、口腔癌、咽頭癌、喉頭癌、膀胱癌、食道癌，而間接可引發的癌症包含頸癌、血癌（骨髓性白血病）、胃癌、肝癌、腎臟癌、胰臟癌、大腸癌、子宮頸癌等。
此外，女性抽菸也會導致荷爾蒙代謝改變，影響生殖能力、懷孕，男性抽菸同樣會影響生殖能力，也會導致精液品質變差、陽痿等症狀。
檳榔沒有添加物也會致癌！衛福部高喊：檳麥哺、定期篩
衛福部指出，國際癌症研究中心（IARC）已證實，檳榔有無添加物都會致癌，民眾不要以為吃不多、吐掉檳榔汁就不會罹患口腔癌，其實檳榔含有檳榔素(arecoline)和檳榔鹼(arecaidine)，會透過嚼食摩擦(機械性)接觸及汁液(化學性)刺激口腔黏膜而產生癌變，除傷害牙齒、牙周病變，增加口腔、咽等部位罹癌風險。
此外，吃檳榔也會干擾脂肪及葡萄糖代謝，導致或加重高脂血症、第II型糖尿病和代謝症候群等。
衛福部也提醒，口腔癌是最容易預防、也是最容易發現的癌症，國民健康署補助30歲以上有吸菸或嚼檳榔習慣的民眾，每2年1次口腔黏膜檢查，若提早找出癌前病變，也能加以治療或阻斷癌症發生的機會。
不喝酒最好！半數台人「酒精不耐症」罹癌機率大幅提升
衛福部指出，多項研究指出喝酒會提高罹癌風險，如口腔癌、鼻咽癌等頭頸部癌症，以及食道癌、肝癌、乳癌等，即便是少量飲酒，得到癌症的機會依舊為不喝酒的1.26倍，其中「過量飲酒」甚至會高達5.13倍。
此外，台灣過半人口因先天遺傳而缺乏一種酒精代謝酵素「乙醛去氫酶(Acetaldehyde Dehydrogenase，ALDH2)」，喝酒後容易出現臉紅、心跳加快、頭痛、頭暈、噁吐、宿醉等症狀，又稱為「酒精不耐症」，此為亞洲人特有的基因變異，會大幅提高罹患癌症的機率，重度飲酒者得到食道癌的風險甚至可高達50倍。
