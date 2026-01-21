健壯導遊爬山「喘又心跳亂」 咖啡喝太多？其實已心房顫動 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

馬祖在地導遊阿盛（化名）一向體力過人，帶團爬山工作一直得心應手，然而近半年來，在工作時卻頻頻出現心悸、喘促與心跳忽快忽慢的情形，一開始以為只是咖啡喝多了，或是連續帶團太過疲勞，並未特別在意，直到日前智慧型手錶接連跳出心律不整警示，才驚覺身體可能出了問題，就醫檢查之後，果真確診為「心房顫動」。

台北市立萬芳醫院心臟內科醫師莊再庚指出，心律不整常見有「跳得快」與「跳得亂」兩大特徵，其中「亂」的風險更高。但許多病人在初期常將相關症狀誤以為是焦慮、壓力大或老化現象，因而錯失及早治療的時機。

莊再庚說，正常運動後雖會心跳加快，但節律仍規律；若是心房顫動發作，患者往往會感覺胸口像被亂敲鼓般忽快忽慢，甚至出現「跳拍、漏拍」的不適感。更嚴重的是，當心臟無法有效收縮、血液流動變慢時，左心耳易形成血栓，一旦血栓隨血流進入腦部，便可能引發栓塞性中風。

根據臨床統計顯示，心房顫動患者中風風險明顯高於一般人，偏偏不少人直到發生中風之後，才回頭追查真正原因。

莊再庚表示，心房顫動的治療方式需依症狀嚴重程度與心臟結構評估，可採取藥物或介入性治療。以阿盛為例，因為活動量大、不希望長期依賴藥物，醫療團隊評估後建議接受新型「脈衝場消融術，精準阻斷異常電訊號，術後順利重返工作，過去心跳忽快忽慢的不適感已消失。

莊再庚提醒，手術成功並不代表一勞永逸，高血壓、肥胖、抽菸、缺乏運動或飲酒過量，都是心房顫動復發的重要危險因子。病人仍須依醫囑定期追蹤，維持良好生活型態，並避免劇烈溫差刺激與過度勞累。日常只要察覺心跳異常，或收到智慧型穿戴裝置的心律警示，應及早就醫檢查。

