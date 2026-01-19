健康主題館／吃東西嗆咳 不要急拍背恐窒息
隨年紀增長，口腔及咽喉肌肉功能衰退，喝水容易嗆咳，吃東西也有卡卡的感覺，可能是老化或疾病引起的吞嚥障礙。輔大營養科學系兼任副教授駱菲莉提醒，一嗆咳就拍背，可能使異物完全堵塞氣管，反而有窒息的危險。建議先嘗試用力咳嗽，把殘留在喉嚨的食物清乾淨，使勁咳出來通常能自行解決。
40歲起強化吞嚥力
衛福部統計，台灣65歲以上長者，約每十人即有一人出現輕度以上的咀嚼吞嚥障礙。天主教失智老人基金會與聯合報健康事業部集結營養師、語言治療師、復健科醫師、牙醫與藥師等跨領域專家，推出全台第一本「一路吃到老」咀嚼吞嚥書。
駱菲莉指出，台灣進入超高齡社會，民眾以為牙口不好、吞嚥障礙是熟齡族群的問題，其實，50歲就要開始注意吞嚥能力退化。40歲開始肌肉退化，應及早透過抬下巴、舌頭運動、喝水等訓練方式來強化吞嚥力，延緩老化。否則嗆咳次數增加，除了頻繁咳嗽，還可能引發吸入性肺炎危及生命。
吃泥狀食物促退化
「有些人以為吞嚥能力變差了，把食物打成泥狀或增稠就好。」駱菲莉說，食物打成泥狀會加速碳水化合物（糖分）吸收，也會加速維生素流失，對中老年人來說，過度改變食材質地會減少咀嚼刺激，也失去進食的樂趣。長期下來，易造成飲食不均衡、營養攝取不足，導致衰弱、肌少、體重下降等，提高各種疾病的發生。
語言治療師王雪珮說，國人對吞嚥問題警覺性不高，以為嗆到是吃太快、喝太快，或正常老化現象。嗆咳、聲音改變、吃飯變得困難等，與吞嚥功能退化有關，久了會影響進食意願，或是「乾脆把東西煮軟、攪爛一起吃」，這些都會影響活動能力，加速身體失能。
白開水竟是大魔王
王雪珮說，吞嚥問題需要及早處理，尋求各專科醫師、語言治療師協助，含括復健、藥學、營養領域，擬定飲食調整、吞嚥訓練、姿勢改善等個人化治療。以喝水為例，白開水被視為「大魔王」，因為流速快，容易反應不及時造成嗆咳。喝水動作的復健關鍵，在於姿勢調整、訓練口腔肌肉、調整飲水質地等，強化口腔及喉嚨肌肉的協調性。
天主教失智老人基金會執行長鄧世雄表示，高齡長輩、中風、巴金森病、失智症患者，都是吞嚥障礙的高風險族群，若反覆嗆咳，會將口咽處的分泌物帶入肺部，增加肺炎感染風險。
「能好好吃是一種幸福，也是一種需要被守護的能力。」蘇天財文教基金會董事長蘇昭蓉分享，在陪伴失智父親的過程中，體會失智症是非常困難照顧的疾病，患者會忘記如何咀嚼與吞嚥，或是因動作遲緩而引發嗆咳。要靠復健團隊評估與訓練，進行拆解進食動作後，再耐心引導失智者張口咀嚼食物，才能確保安全進食。
軟食力好呑更安全
「一路吃到老」咀嚼吞嚥書，打造跨科別咀嚼吞嚥守護陣線，提供全方位建議，守護吞嚥能力，預防失智、遠離肌少症。鄧世雄說，吞嚥障礙並不是高齡者才會遇到的問題，及早發現並介入至關重要。而長輩咬不動、吞不下，也不一定只能吃軟爛糊狀的食物，製作好咬、好吞的「軟食力」，可讓進食更加安全。
均衡5招健康吃
1.蛋白質要吃夠：每人每日蛋白質建議攝取量為每公斤1.2至1.5公克，要「分散攝取」，平均分配在三餐及點心。
2.多樣蔬菜水果：鼓勵長輩吃各種顏色的蔬菜，可透過蔬果汁或切小塊、打泥等方式，調整食用型態。
3.補充好的油脂：除了植物油，可以攝取堅果，或是將堅果種子類打入五穀粉中，維持身體健康。
4.搭配足夠水分：可透過增稠方式改善液體流速過快，避免因少喝水造成便祕或脫水。
5.增加食物多樣性：鼓勵嘗試不同食物，或參加共餐活動、偶爾外出用餐，挑戰味蕾。
更多udn報導
ChatGPT、Gemini挑戰學測 這款AI幾乎全對根本學霸
前科大校長判88年通緝用20年前照片 最新白髮照曝光
紗窗清潔不用拆不用沖水 達人靠「2神物」省力又乾淨
美放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃
其他人也在看
大寒養生…3部位保暖 勿過度進補
今天是24節氣的大寒，一年中寒氣最盛的時節。中醫師游晏楠指出，大寒養生應順應冬季「保陰潛陽」的原則，避免耗損陽氣，不宜過...聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
50%人都有！張嘴「乳白顆粒」飄惡臭 醫曝台灣人1壞習慣害的
發現喉嚨卡卡或「口氣」突然變差，除了可能是肝功能變差或胃食道逆流，也有很大機率是口腔裡長了「不速之客」扁桃腺結石。耳鼻喉科醫師李晏廷提醒，扁桃腺結石除了常見的喉嚨卡卡、口臭之外，還有兩個特殊症狀常被忽略。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 1
美式賣場買大包裝才划算？這9類商品「越買越虧」
生活中心／李筱舲報導許多民眾喜歡到Costco（好市多）採買食材和生活用品，其吸引力在於「大包裝、低單價」的優勢，讓消費者產生「買越多省越多」的心理補償。然而，據美國財經新聞網站《Money Talks News》報導指出，這種看似划算的消費模式，若缺乏精確的需求規劃，往往會陷入「囤物惡性循環」，當你買了大包的商品卻根本吃不完時，你並不是在省錢，反而是浪費了荷包君。民視健康長照網 ・ 23 小時前 ・ 1
台灣AI學校校務長蔡明順示警「缺的是把算力變現的軟實力」
蔡明順說台灣在硬體製造很強，這也是為何美國總統川普一直希望台灣製造要移到美國，不過軟體部分台灣相對弱勢，而ＡＩ產業發展上，硬體賣完利潤會逐漸降低，「這時候產業的風險就會出現」。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 4
橄欖油分級管理 拖14年無作為
橄欖油真偽難辨！士林地檢署近日查獲堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司涉嫌自國外輸入成本低廉的橄欖粕油混充高價橄欖油，且堡晟興業曾是國防部標案得標廠商。立委19日質疑，民國102年國內發生油品事件後，政府曾宣示要比照聯合國將橄欖油分五級管理，至今14年沒下文，怒批食藥署「瀆職」，這是對業者的縱放，態度消極令人無法接受。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 105
股市熱房市冷！調查：民眾想賣房變多但買房意願下滑
股市火熱，但房市冷颼颼，買氣並未受帶動！國泰金（2882）今（20）日最新公布元月國民經濟信心調查報顯示，民眾對景氣與就業展望都相當樂觀，不過買賣房意願卻又出現「背道而馳」，賣房意願增加了，但買房意願反倒降低，中止連4月上揚轉折向下。Yahoo股市 ・ 46 分鐘前 ・ 發表留言
今迎大寒！清晨最低溫11.1度「越晚越冷」周末漸回溫
今迎來24節氣中的「大寒」，也是一年當中天氣最寒冷的時候。中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在台東縣東河鄉的攝氏11.1度。今天（20日）強烈大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚也偏冷，晚上各地溫度會進一步下降，4縣市大雨特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天到周五（21日到23日）持續受強烈大陸冷氣團影響，周六到周日（24日到25日）強烈大陸冷氣團減弱，各地早晚天氣仍偏冷，白天氣溫稍回升。Yahoo綜合報導 ・ 3 小時前 ・ 7
趙少康罷免案投票兩度亮票 北院判拘役55天緩刑2年
中廣前董事長趙少康去年7月26日罷免案投票時展示選票給媒體拍攝，涉嫌亮票，台北地檢署依違反選罷法起訴。台北地方法院今天（20日）判趙少康拘役55天，可易科罰金，緩刑2年，需支付公庫5萬元。可上訴。Yahoo即時新聞 ・ 59 分鐘前 ・ 119
橄欖油五級管理延宕14年未上路 立委批衛福部消極作為
橄欖油真偽難辨！士林地檢署近日查獲堡晟興業有限公司、楓緣國際企業有限公司涉嫌自國外輸入成本低廉的橄欖粕油混充高價橄欖油。綠委質疑，民國102年國內發生油品事件後，政府曾宣示要比照聯合國將橄欖油分五級管理，至今未實施，這是對業者的縱放，態度消極令人無法接受。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
現在的30多歲為什麼這麼累？新研究：人生里程碑「大塞車」
工作、自我探索、家庭任務⋯⋯，千禧世代與Z世代發現他們和父母輩不一樣，所有「人生里程碑」都擠在30-40歲大爆發，而且沒有劇本可以參考。為什麼如今的30代這麼疲憊？又該如何面對？天下雜誌 ・ 1 小時前 ・ 1
超商咖啡一杯2000元！搶攻頂級商機 試探精品價格接受度
超商搶攻咖啡商機，7-ELEVEN宣布推出一杯2000元的手沖咖啡，瞄準頂級黑金市場，不但進一步推高超商咖啡的價格天花板，也讓咖啡由日常生活必需品成為另類的奢侈品。聯合新聞網 ・ 4 小時前 ・ 44
關稅大棒子…朝貢投資 埋下各國對美的怨恨
美國總統川普回任第一年，有效關稅稅率創下一九三五年以來新高。美媒時代雜誌刊文說，全球經濟未崩盤，不代表川普關稅無害；各國...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 31
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 7
開心果降壞膽固醇！吃過量恐上火一周胖1公斤
開心果英文名為pistachio，在台灣又稱「阿月渾子」。營養師李婉萍指出，開心果富含膳食纖維、優質蛋白質、健康脂肪及多種維生素礦物質，適量食用有助心血管及血糖控制。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
高級訂製服的最後一位皇帝！ 范倫鐵諾辭世 享耆壽93歲
義大利時裝設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）基金會今天表示，范倫鐵諾與世長辭，享耆壽93歲。范倫鐵諾被譽為「高級訂製服的最後一位皇帝」，他的逝世象徵著高級時裝「鍍金時代」的一個終點。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 20
MLB》太空人作弊案首謀Beltran 可能進入名人堂
美國棒球名人堂將在明天揭露今年名人堂新成員，目前已有大約超過一半的223張選票提前亮票，其中Carlos Beltran獲得89.2%的高得票率，這位2017年休士頓太空人作弊案主導者，有可能入選名人堂。TSNA ・ 1 小時前 ・ 2
貝克漢長子稱人生受控 直言不想與家人和解
法新社今天(20日)報導，英國名流夫妻檔貝克漢(David Beckham)與維多利亞(Victoria Beckham)的兒子布魯克林(Brooklyn Peltz Beckham)，在社群媒體發表長文談論他的家庭失和，表示他並不想與父母和解。 26歲的布魯克林說，他的雙親一直在操控關於他們家庭的媒體說法，並試圖「破壞」他與妻子妮可拉．佩茲．貝克漢(Nicola Peltz Beckham)的關係。 他在擁有1620萬粉絲的Instagram發文說，「我不想和我的家人和解」。「我一直受到控制，這是我人生中第一次為了自己挺身而出」。 布魯克林是足壇巨星貝克漢與時尚設計師、前流行樂巨星維多利亞的長子。他在2022年迎娶美國女演員妮可拉。妮可拉的父親是億萬富豪佩茲(Nelson Peltz)、母親則是前名模克勞蒂亞(Claudia Heffner Peltz)。 貝克漢夫婦的發言人並未立即回覆法新社的置評請求。 布魯克林表示，他的父母從他結婚前就一直試圖破壞他和妮可拉的關係，而且到現在也沒停。「我媽在最後一刻取消製作妮可拉的婚紗，儘管她是多麼興奮期待要穿著她的設計，這迫使她倉促尋找新的衣服中央廣播電台 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
貝克漢家族正式決裂！ 布魯克林六頁控訴父母毀婚姻、羞辱人「要他放棄姓名權」
貝克漢家族的長子布魯克林貝克漢 (Brooklyn Beckham) 於當地時間19日，透過一系列Instagram限時動態投下震撼彈，正式打破沈默，揭露他與父母大衛 (David) 及維多利亞 (Victoria) 決裂的驚人內幕。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 26
陳玉珍喊我是福建人！遭他「公開1畫面打趴」2萬人朝聖
政治中心／周希雯報導國民黨立委陳玉珍日前被爆料，和美國智庫談論兩岸時脫口「我不擔心中共打過來，因為我本來就不是台灣人」；然而陳玉珍昨（19日）不僅沒否認，反而重申「我是福建金門人」、一番言論引發爭議，不少金門鄉親也火大開轟。對此，有網友看不下去，直接在留言區隨便PO出1張「抹茶豆腐冰」，沒想到讚數狂飆，甚至大幅超車陳玉珍的貼文，全場也瞬間歪樓。民視 ・ 1 小時前 ・ 15