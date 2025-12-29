健康主題館／吃飽後疲倦、想睡 當心糖尿病前期
「飽睏」真的是幸福的事嗎？其實，此時正是血糖飆升且最易囤積脂肪的時刻。營養師林祐萱表示，部分的人以為血糖高低不定，是糖尿病患者的專利，這是錯誤的觀念，若血糖長期忽高忽低，不只容易出現胰島素阻抗，進入糖尿病前期，也會損害器官。
超過3成受檢者 血糖調節出問題
林祐萱指出，代謝系統的危機，可能在血糖還沒超標前就已經悄悄發出警報，根據聯安預防學機構健檢大數據，統計2024年共3萬3605筆資料，高達31%的受檢者有「胰島素阻抗」（Insulin Resistance）的問題，顯示每三人中就有一人的血糖調節能力出現問題。
「剛吃飽就想睡、整個人好累。」林祐萱說，常聽到民眾詢問「飽睏」現象，甚至有人反映剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜食，這些都是血糖劇烈波動的警訊。一吃飽就血糖飆高，接著又急速下降，會讓人陷入嗜睡、饑餓、疲倦的狀態，「飯後血糖高」雖然沒有到達到糖尿病的標準，但已對血管、神經造成傷害。
正確飲食加運動 防血糖激烈波動
當血糖長期偏高、胰島素被迫不斷分泌，反反覆覆最後身體過勞就形成胰島素阻抗，身體對胰島素失去敏感度，進入第二型糖尿病的前兆，是代謝失衡的開始。林祐萱表示，要打破血糖上上下下的惡性循環，最自然且有效的方法，就是正確飲食搭配規律運動。
林祐萱強調，肌肉是人體最大的代謝器官，也是「吃糖高手」，意即肌肉量足夠且活躍時，可提高葡萄糖消耗效率，所以透過運動，能有效降低血糖，也能減輕胰臟負擔。以有氧運動為例，能提升心肺功能、促進血糖的即時利用並加速脂肪燃燒。而阻力訓練可增加肌肉量、提升胰島素敏感度。
林祐萱建議，有氧運動搭配阻力訓練是最理想的代謝改善組合，不用太擔心執行困難，只要每周5天快走30分鐘，搭配至少2次阻力訓練，就能強化心肺、提升肌力，並更有效地改善血糖調控。
另外，調整飲食結構，運動前以容易消化吸收的醣類為主，運動後則補充優質蛋白質，加速肌肉修復與恢復體力。
運動前後飲食建議
●運動前30分鐘：
以「低升糖、好吸收」為核心。建議燕麥奶或燕麥飲、巧克力牛奶、地瓜搭配茶葉蛋等。
●運動後30至60分鐘：
是修復身體的關鍵時段，建議補充優質蛋白質，加速肌肉修復與恢復體力。建議乳清蛋白搭配三角御飯糰，或是一個拳頭大小的水果搭配無糖豆漿。
