健康主題館／喝酒就臉紅 恐更易罹癌
有些人幾杯黃湯下肚面不改色，有些人才喝幾口就滿臉通紅，是酒量比較好嗎？專家提醒，一喝酒就臉紅，是一種警告色，因為缺乏乙醛去氫酶（ALDH2基因之產物），使乙醛在體內堆積。研究指出，全台約47%的人有酒精不耐症，表示身體代謝酒精的能力差，也更容易罹患癌症。
國人飲酒 健保支出年約53億
健保署長陳亮妤表示，酒精是被容易忽略的公共議題，全台約有850萬飲酒人口，其中約100萬人有暴飲情形。台灣喝酒造成的健保支出非常可觀，每年約53億元，若再加上酒精造成意外、肝炎、肝癌等，健保相關支出可高達530億元，對個人健康與社會醫療資源的消耗巨大。
「酒精會導致7種癌症。」陳亮妤說，酒精代謝的中間產物乙醛，已被世界衛生組織列為一級致癌物，會造成口腔癌、喉癌、食道癌、肝癌、大腸直腸癌和女性乳癌等7種癌症。喝酒超過5年的人，罹患憂鬱症是不飲酒者的2至3倍；喝酒超過10年的人，會增加罹患酒精性失智症的風險。
肝基會董事長許金川表示，台灣人喝酒容易臉紅，酒精不耐症盛行率全球居冠，國人有較高比率缺乏代謝酵素（ALDH2），罹癌風險極高。喝酒會導致脂肪肝、肝硬化及肝癌，而肝硬化最怕「無聲無息」，早期沒有明顯症狀，直到肝臟功能嚴重受損，出現黃疸、腹水、吐血等症狀，治療難度大增。
65歲的癌友余先生分享，年輕時菸、酒、檳榔都來，菸酒成癮30多年，6年前被診斷出罹患下咽癌及食道癌，才警覺要戒掉這些壞習慣，再經過6次化療及33次放射線治療，終於重拾健康。他呼籲，第一口酒是不歸路的開端，年輕人不要好奇嘗試，成年人也要遠離勸酒文化，最好一口都別喝。
基因缺乏解酒酵素 就別喝了
肝基會執行長粘曉菁指出，酒精在體內的代謝過程，會經由乙醇去氫酶（ADH1b基因之產物）催化，轉變成乙醛；乙醛再經過乙醛去氫酶的作用，轉化為乙酸，乙酸最後會被分解產生二氧化碳以及水，然後排出體外。決定是否能夠喝酒的關鍵，就是乙醇代謝基因ADH1b、乙醛代謝基因ALDH2。
「酒精不耐症是一種先天的基因缺陷。」粘曉菁強調，身體會適應酒精，讓人以為酒量變好了，忽略了臉紅、頭暈等警訊，天生酒量就差正是因為缺乏「解酒酵素」基因，別再以為可以靠多喝酒來練酒量，這是不可能的事，不如了解自己能不能喝酒、能喝多少量。
粘曉菁說，要檢測酒精代謝酶基因，可以透過抽血或以棉棒取一些口腔黏膜表皮細胞檢測，過去檢驗流程繁複，而現在有了新型檢驗儀器，大大加速檢測結果分析，知道受檢者是哪種基因型，不要過量或飲酒，因為「沒有安全飲酒量」，即使少量飲酒也會增加罹癌風險。
肝基會長年推廣B、C肝篩檢，致力肝病防治，呼籲國人響應「救救肝苦人」計畫，獲得許多企業與社會各界的支持。赭石生醫有限公司捐善款幫助肝苦人檢測，台灣致茂電子股份有限公司也相繼捐助約400萬元為基金會購買酒精代謝基因自動檢測儀，提供準確的試驗數據，並縮短檢測時間。
如何檢測酒精代謝？容易有臉紅、心跳加速、頭痛、頭暈、嘔吐、宿醉等症狀，有可能就是「酒精不耐症」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
