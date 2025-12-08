健康主題館／天冷好發心血管疾病 三高族首重保暖
本周受三波東北季風影響，氣溫下降，溫差變大，增加心血管疾病及中風急性發作風險。義大醫院心臟內科主治醫師尤登弘表示，低溫來襲，可能增加心血管疾病風險，戶外從事運動及中高齡、三高族群，務必做好保暖措施。
根據統計，心血管疾病死亡人數最多的為1、2及12月；研究亦顯示，氣溫每下降1°C，心血管相關疾病的發生率上升1.2%、死亡率上升1.6%。早晚溫差大，血管易急速收縮，血壓波動劇烈，特別是高齡長者、高血壓及心臟病患者，需注意保暖與定期監測。
尤登弘指出，秋冬時期，門診的心血管疾病患者會明顯增加，因為氣候變化易造成血壓與心律的波動，導致心臟疾病惡化，而氣溫驟降也易誘發心律不整，包括心房顫動。
增強心肺 有氧結合肌力
運動有助於穩定血壓，尤登弘指出，每周進行150分鐘的中等強度有氧運動，例如慢跑、游泳或騎自行車，另加上深蹲、阻力刺激等肌力訓練，可增強心肺功能、改善血管彈性。對長者或有慢性病史的人來說，規律運動也是預防心血管疾病的關鍵，建議透過適當監測與個人化訓練計畫，安全維持規律運動。
對於有心血管病史或是心律不整的患者，常擔心劇烈運動會增加心臟負擔，使症狀惡化。尤登弘指出，目前醫療科技已經有了新的治療方式，可透過採用不需侵入性手術植入、無導線且可取出的心律調節器，降低治療風險及恢復的時間，甚至有機會參與需耐力的長時間運動。
冬天運動 熱身收操不可少
尤登弘說，冬天運動時務必遵守保暖、熱身、收操、補水及調整運動時間等原則，降低心血管疾病風險。三高患者須規律用藥，一般民眾要做好保暖措施，避免流汗造成體溫驟降，運動過後也要立刻擦乾汗水，穿上保暖外套以防著涼，並收操幫助疲累的肌肉放鬆，讓心跳減慢，回到平靜狀態。
禦寒8要點
要保暖：低溫或外出時，要做好完整保暖，尤其注意頭頸部及四肢末端，善用圍巾、帽子、口罩、手套、襪子，及多層次保暖衣物等。
要暖身：剛起床後活動勿過於急促；先補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加。
避免大吃大喝及情緒起伏太大：勤喝溫開水，多攝取蔬果，預防便祕。也避免突然用力、緊張、興奮以及激烈運動等。
避免飯後立即泡澡：如有心臟血管疾病，避免單獨爬山或從事離開人群的運動，亦不宜單獨泡湯，泡湯溫度勿超過40℃，飯後2小時後再進行為宜。
避免加重身體壓力：運動避開酷寒與早晚的高風險時段，避免寒冬大清早外出運動，晚餐後不要立即運動，應隔一個小時後再進行。
妥善控制病情，規律服藥：規律服藥且定期回診，定期量測血糖、血壓、血脂肪。
隨身帶病歷卡與緊急用藥：外出時隨身攜帶有註記平時就醫院所、診斷、藥物過敏史等資訊，以及緊急備用藥品。
有症狀立即就醫：突然胸悶痛、呼吸困難、冒冷汗等心肌梗塞症狀，或發生臉歪、手垂、大舌頭等中風徵兆，立即打119緊急送醫。
資料來源／國健署 整理／廖靜清
更多udn報導
立威廉罹癌二期！400萬開刀切腫瘤續命 躺病床照曝
零售業寒冬？月薪10萬元也走人 過來人吐苦水
別再用水洗生肉！最嚴重恐「敗血症」醫列4正確步驟
90歲阿伯靠1200張00878季領48萬 不敗教主亮明細
其他人也在看
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 36
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 25
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 17
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 31
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 5
立威廉爆罹甲狀腺癌二期！ 名醫示警：「這1類人」罹癌風險高3倍
男星立威廉擁有四國混血，2004年主演偶像劇《天國的嫁衣》爆紅，隔年又演出《綠光森林》奠定偶像劇男神地位。2014年他與老婆婚後生下女兒，一家三口定居新加坡。根據《噓！星聞》報導，現年49歲的他最近竟爆出罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤續命。有醫師曾表示，甲狀腺癌有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出3倍，若能早期發現並治療，5年存活率可達90%以上。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 發起對話
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
睡一覺就走了！醫揭「4猝死徵兆」：睡醒頭痛要小心
低溫來襲恐造成猝死，醫師黃軒6日在臉書發布貼文指出，早上太冷有醫護人員凌晨在家睡夢中猝死，黃軒表示，俗稱的「睡眠猝死」不是都市傳說，也不是命太薄，這是一連串身體微弱幾乎察覺不到的警訊，累積到臨界點後，在夜裡悄悄關掉開關。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
他喉嚨痛就醫！一檢查嚇傻「確診4癌症」 醫：3習慣是頭號殺手
癌症是台灣的頭號死因。耳鼻喉科醫師陳亮宇分享一則案例，一名阿伯因為喉嚨痛就醫，沒想到竟確診舌癌、甲狀腺癌、腎臟癌、大腸癌四種癌症。對此，陳亮宇提醒，如果喉嚨、頸部感覺不舒服，一定不要忽視，盡早治療才是關鍵。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 48
男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光 腦中夾出「10公分活蟲」
《廣州日報》報導，阿勇回憶，21年前某晚，他在睡夢中突然四肢抽搐、牙關緊咬、眼球上翻並失去意識。當地醫院診斷為肉芽腫炎，因手術風險大，他遂改為保守治療。此後多年，他需依賴抗癲癇藥物控制症狀，但仍不時發作，甚至不敢獨自出門，長期承受巨大心理壓力，形容自己「腦...CTWANT ・ 1 天前 ・ 2
每天跳繩1千下 女童驚見「卵巢扭轉」！ 婦科醫揭「慘烈後果」
跳繩可訓練心肺功能，但婦產科醫師邱筱宸表示，她日前遇到兩名國小女童因腹痛就醫，因曾看了小兒科、胃腸科，直到婦科門診檢查，才發現兩人「卵巢扭轉」，緊急手術。醫師表示，若太晚處理，恐致卵巢壞死，需切除卵巢保命。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 發起對話
李多慧25年體重48kg不變！早餐竟敢吃「蘋果+花生醬」？ 營養師認證：很高招
南韓啦啦隊女神李多慧憑藉甜美笑容和傲人身材吸引了無數粉絲。來台發展的第三年，她近日在YouTube頻道上分享，她保持25年體重48公斤不變的祕密。李多慧表示，早餐是她飲食計畫的關鍵，她每天幾乎都吃蘋果健康2.0 ・ 1 天前 ・ 11
「2種魚」藏危機！醫揭露重金屬汙染危害 失智、神經病變找上門
「重金屬污染」已成為現代人健康的隱形殺手，對神經系統造成嚴重威脅。有研究顯示，高達87%的人體內存在不同程度的重金屬殘留，而鉛、汞、砷和鎘等常見重金屬，對人體神經系統的危害更不容忽視，日常快用4招，預健康2.0 ・ 4 天前 ・ 12
38歲女打瘦瘦針「竟反胖2公斤」 醫：易有壓力、情緒化不適合
高雄一名女性成衣店老闆因壓力過大導致「瘦瘦針」不僅無效，反而體重增加。阮綜合醫院身心科洪櫻娟醫師指出，這名患者在施打減重針後不但出現噁心嘔吐、情緒焦躁等副作用，體重還增加了2公斤，最終確診為「壓力肥」，透過舒壓治療才成功減重。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 1
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 20 小時前 ・ 1
這款健康食品、酵素害一家人「腸子變黑」！5招讓腸子變年輕
排便不順吃健康食品居然讓腸子變成黑色？醫師分享，一位65歲女性患者因長期有便祕困擾而就醫，結果大腸鏡卻發現黑腸症現象，甚至全家人腸子都變黑了，最後靠著5招才讓腸子恢復正常光澤。 長期吃健康食品、健康2.0 ・ 22 小時前 ・ 發起對話
睡夢中就走了！高風險族群注意了 醫點名4症狀
（記者周德瑄／綜合報導）入冬後天氣驟冷，近期接連傳出有人白天看似正常、夜裡卻在睡夢中猝逝，引發關注。胸腔重症醫 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 1