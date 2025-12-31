健康主題館／找回「吃的尊嚴」 一路吃到老

很多人一發現長輩容易嗆到，第一個想到的就是把所有食物打成泥，但這樣的做法看似安全，反而會加速長輩的吞嚥能力退化。當「吃」這件原本再日常不過的小事變得困難，所有菜色都變成相同口感的泥狀物時，不只影響營養攝取，也改變長輩的生活品質及自我感受。

咀嚼吞嚥不只是喉嚨的問題，而是涵蓋大腦、牙齒、肌肉到營養等眾多層面，為回應這項長期被低估的健康議題，天主教失智老人基金會與聯合報健康事業部集結營養師、語言治療師、復健科醫師、牙醫與藥師等跨領域專家，推出全台第一本「一路吃到老」咀嚼吞嚥書。書中從牙口、姿勢、用藥到吞嚥訓練，整理出從預防到照護，貼近生活、可實際操作的全光譜進食照護觀點。

飲食質地調整 不只是把食物打成泥

「很多人一發現長輩容易嗆到，就急著把所有食物打成泥。」輔仁大學民生學院營養科學系榮退副教授駱菲莉指出，這是照護現場最常見、也最容易被誤解的做法。過早、全面採用泥狀飲食，看似安全，卻可能減少咀嚼刺激，讓口腔與吞嚥功能退化得更快，也容易讓長輩感到挫折與沮喪，進而影響進食意願。

駱菲莉提醒，在調整飲食質地前，應先評估長輩實際適合的等級，並循序漸進，盡量保留原有的進食能力。在進入泥狀飲食之前，其實還有不少「中間選項」，可透過烹調方式改善質地，例如多採用燉、煮、滷，減少煎、炸，適度勾芡增加滑順度；南瓜、地瓜、白木耳、川七等富含澱粉或黏性的食材，有助吞嚥；魚肉則應選擇無刺部位，以確保安全。

即使確實需要泥狀飲食，也不代表必須犧牲用餐感受。駱菲莉指出，最常見的錯誤是將所有菜餚混成一碗，不僅顏色混濁，也容易讓人失去食欲。若能分開處理、保留色澤，再以簡單擺盤呈現層次，即使是泥狀食物，也能讓長輩吃得安心、有尊嚴。

從牙口到藥物 吞嚥是「系統性能力」

「把食物從嘴巴送進肚子，看似簡單，其實是一場精妙的接力賽。」新店耕莘醫院牙科部主任級醫師黎達明表示，吞嚥並非只靠喉嚨完成，而是一連串高度協調的過程，從口腔準備、咀嚼、舌頭推送，到咽喉與食道的連續反射，任何一個環節出問題，都可能影響進食安全。

黎達明指出，牙齒狀況不佳會直接影響咀嚼效率，假牙不穩則增加誤吸風險；部分藥物可能造成口乾或反射變慢；姿勢不良或肌力不足，也會讓吞嚥變得吃力。因此，近年照護現場愈來愈強調跨專業合作，由牙醫、營養師、語言治療師、復健科醫師與藥師各自介入，從牙口、飲食到訓練與用藥，全面維持進食能力，才能真正延緩退化。

把吃飯這件事 重新放回健康核心

「一路吃到老」新書已上市。在高齡化加速的此刻，如何讓人「吃得下、吃得好、吃得有尊嚴」，不只是醫療與照護議題，更是每個人終將面對的生活課題，重新重視「吃」這件看似日常的小事，也是在為未來的自己，留下一份長久而踏實的幸福。

