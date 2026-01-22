健康主題館／美國最新飲食指南 少喝酒降罹癌風險

研究證實酒精與癌症高度相關，醫師建議尾牙聚餐時最好戒酒。

酒精不存在安全劑量，美國於2026年初最新公布的2025-2030飲食指南首度明確指出，建議一般民眾為整體健康應盡量減少飲酒，而懷孕婦女、酒精使用障礙者、服用可能與酒精交互作用藥物者及特定慢性病族群，應完全避免酒精。此政策轉向，反映酒精與癌症關聯的證據日益明確。

國際期刊「刺胳針區域健康」（Lancet Reginal Health）在2026年1月發表了一篇長達10年的長期追蹤研究也發現，針對食道癌經內視鏡切除後，若完全戒酒、戒菸，未來10年再度罹患食道癌的風險大幅下降。該篇研究納入331名受試者，追蹤120個月，研究證實完全戒酒可使再度罹患食道癌風險下降48%，戒菸下降56%，同時戒酒、戒菸更降79%，顯示僅「戒酒、戒菸」就可大大逆轉罹癌風險與致癌進程。

酒後常常臉紅 乙醛堆積易罹癌

台灣人更需要重視酒精的危害。台灣約47%至48%的民眾酒精代謝基因（ALDH2）功能不佳，屬於酒精不耐體質，也就是說，喝酒臉紅並非酒量好，而是代表身體代謝乙醛能力不足。乙醛屬一級致癌物，若在體內堆積，會提高多種癌症風險。

美國史丹佛大學醫學院資深研究科學家、台灣酒精不耐症衛教協會理事長陳哲宏指出，亞洲人常見的酒後臉紅「Asian glow」是重要的高風險標記，民眾不應再把臉紅視為正常現象。

酒精性脂肪肝 肝硬化機率大增

此外，臨床觀察顯示，過度飲酒者九成會出現酒精性脂肪肝，約四分之一進展為酒精性脂肪肝炎，未來罹患肝硬化與肝癌的機率顯著增加，酒精肝與代謝性脂肪肝已成我國肝癌重要病因之一。

酒精的危害不只在肝臟，也證實與口腔癌、喉癌、鼻咽癌、食道癌、大腸癌、肝癌及乳癌高度相關；若合併抽菸或嚼檳榔，致癌風險更大幅上升。

建議民眾可透過口腔黏膜酒精代謝基因檢測了解自身風險，若有酒精不耐症，或者有抽菸、慢性肝病者，最安全的選擇就是不飲酒。在新飲食指南與研究證據交會下，酒精已不再只是生活選項，而是可避免的致癌暴露；放下酒杯，正是最直接的防癌行動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

