健康主題館／蕁麻疹睡不好 中西聯手降低復發

「全身紅疹、劇癢難耐，一夜難眠」，這是許多慢性蕁麻疹患者的日常。蕁麻疹是常見皮膚病之一，不少人長期飽受其困擾。當皮膚反覆出現搔癢與紅疹、持續超過6周以上，即屬於慢性蕁麻疹。這種疾病不僅讓人難以好好睡覺，也影響工作與生活品質。

蕁麻疹的誘發原因相當多樣，包含氣候變化、運動後流汗、特定食物、藥物或心理壓力等。但約有6成的慢性蕁麻疹屬於「自發性」，找不到明確誘因。

西醫治療以抗組織胺為主，多數患者服藥後可暫時止癢，一旦停藥便容易復發。

中醫看病根 風邪與壓力引起

蕁麻疹症狀來得快、去得快、發無定處且伴隨強烈癢感，與「風邪」的特性相符。「風為百病之首」，常與其他外邪（如風寒、風熱、風濕熱）合而為病。當體內氣血運行失衡、營衛不和時，便容易生風起疹，形成血虛生風、血熱生風等不同證型的蕁麻疹。

情緒壓力與蕁麻疹的關係也不容忽視。中醫強調「肝主疏泄」，負責調暢全身氣機、維持情緒穩定。當壓力過大、情緒長期鬱結時，肝氣受阻、氣血運行不暢，容易化熱生風，引發或加重蕁麻疹。長期晚睡、飲食油膩等生活習慣，更會讓體內熱邪難以排出，導致反覆發作。

35歲王小姐因工作壓力大、生活繁忙，近半年常出現全身紅疹與劇烈搔癢。夜裡常癢得難以入眠，即使服用抗組織胺藥物暫時緩解，停藥後又復發，因此尋求中醫治療。

王小姐屬於「肝鬱化熱、血熱生風」體質，治療以「疏肝理氣、清熱涼血、祛風解表」為原則。

因此採中西藥合併治療方式，先穩定發作症狀與頻率，再慢慢減少抗組織胺藥物的使用，使蕁麻疹發作範圍縮小、搔癢程度減輕；且建議她調整生活習慣，避免熬夜、減少高溫油炸與辛辣食物、養成規律運動習慣、學習紓壓放鬆。隨著生活作息改善，王小姐的蕁麻疹復發頻率逐漸降低，生活及睡眠品質也改善許多。

西醫止搔癢 中醫調體質治本

慢性蕁麻疹病程長、容易反覆，對生活造成極大困擾。中西醫聯合治療能發揮各自優勢，西醫治療可快速控制搔癢與紅疹，減少發作頻率；中醫治療則著重調整體質，改善氣血循環與免疫平衡，減少復發機率，並減少對西藥的依賴。

透過望聞問切、辨證論治，中醫師可根據個人體質開立疏肝理氣、清熱涼血、祛風止癢的中藥方，同時輔以飲食與生活調整，以達到標本兼治的效果。

慢性蕁麻疹雖不致命，卻會影響身心健康。若症狀反覆超過六周，建議尋求專業醫師評估與治療。中西醫聯合治療不僅能緩解症狀，更能從根本改善體質、提升生活品質。

