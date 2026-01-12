健康主題館／超高齡元年 陳亮恭：心理韌性是健康關鍵

「杖藜過橋東」新書作者台北市立關渡醫院院長陳亮恭（前排右三），將書視為預先埋下的種子，尚未跌落困境便透過閱讀與思考進行心靈的預習。記者許正宏／攝影

如果活到八、九十歲已成常態，人生真正的難題，或許不再是「怎麼活得久」，而是「怎麼不被孤獨與失落拖垮」。台北市立關渡醫院院長陳亮恭日前舉辦「杖藜過橋東」新書發表會時指出，在人工智慧與長壽科技快速發展的年代，心理韌性正逐漸成為影響健康的新關鍵能力，而且必須提早準備。

陳亮恭指出，心理韌性為影響健康的新關鍵能力。記者許正宏／攝影

陳亮恭分享，診間常見不少長輩身體狀況尚可，卻長期感到不快樂與孤單。「有人希望過世的丈夫回來，有人盼著旅居美國的子女全都返家…。」這些都是現實中難以實現的期待，在那個當下，任何要求當事人「想開一點」的勸說，都無法真正發揮作用。

讀前人故事找低谷出口

也因此，陳亮恭將新書視為一顆「預先埋下的種子」，不是跌入困境時的急救藥，而是在尚未跌落前，透過閱讀與思考，先進行心靈的預習。書中引述古人面對失落與病痛的生命經驗，讓讀者在他人的人生故事中，反問自己：「如果是我，我會怎麼做？」當未來不慎掉進低谷，或許能更快找到出口。

書名「杖藜過橋東」取自南宋志南禪師的詩句。陳亮恭解釋，一般人拄著拐杖，往往只感受到衰老與痛苦；但志南禪師卻在詩中提出另一種轉念，「雖然我撐著你過橋，但若沒有我帶，你又怎麼過橋？」即便是被幫助的人，也依然能對社會產生正向影響。

「被照顧者不要覺得低人一等。」陳亮恭說，接受照顧的同時，也支持了照護者的工作，這正是老年尊嚴的核心所在。

提前建立跨世代社交圈

發表會現場有一位女性長者提問：「快速變動的時代，該如何面對孤獨感？」陳亮恭坦言，目前沒有完美答案，但「一定不能等發生了才處理」。他分享，曾有四位住在新竹眷村、感情極好的長輩長年相互陪伴，卻在其中一人健康出狀況後，人際網絡集體瓦解，很快地只剩一位長輩留下來，承受更深的孤獨。

這個案例也提醒，預防孤獨必須回到日常準備。首先，社交圈不宜過於單一，如果朋友年紀都差不多，出狀況的時間點也會很接近；其次，應在年輕或健康時，就主動建立跨世代、跨背景的人際連結。世界衛生組織研究也顯示，對65歲以上長者而言，「人際網絡不足」已是健康的頭號威脅，危險程度甚至高於抽菸。

高齡不只是年長者的事

聯合報健康事業部營運長吳貞瑩在發表會中表示，這本書同樣推薦給年輕世代閱讀。台灣的教科書鮮少觸及高齡議題，導致他們對此生命階段感到陌生，「杖藜過橋東」就像一根「心靈藜杖」，成為不同世代在人生轉折時的重要轉念支點。

值得注意的是，新書發表會當天，現場聚集了不少年長讀者，顯示新一代長者對「如何面對晚年的孤獨感」高度關注。陳亮恭認為，當長壽成為必然，醫療能延長生命，卻無法替人完成心靈課業，唯有提早培養心理韌性，老年生活才能在失落之中，仍保有前行的力量與尊嚴。

