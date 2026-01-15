健康主題館／醫揭糖尿病5大迷思 提醒瘦子少甜食也會患病

「醫師，我平常沒有吃很多甜食，怎麼會得糖尿病？」這句話經常在門診出現。雙和醫院新陳代謝科專任主治醫師陳茝君說，糖尿病不是「糖吃太多」這麼單一的問題，導致糖尿病至少有八種以上的機轉，包括近年常聽到的胰島素阻抗等。糖尿病是一種長期與體質、生活習慣等密切相關的疾病。糖尿病最常見五大迷思，逐一解析如下，幫助民眾了解糖尿病。

迷思一：只有胖子才會得糖尿病？

糖尿病確實與肥胖高度相關，但「不胖不代表安全」。尤其亞洲人體質特殊，即使體重正常，也可能有內臟脂肪偏高、胰島素分泌能力不足的問題。在臨床上，有許多看起來清瘦但是確診第二型糖尿病的患者，是否罹患糖尿病的關鍵不只在體重，而在胰島素是否足夠的問題，現代人三餐不定時，大多是胰島素阻抗的候選人，提醒民眾作息飲食一定要正常，才能降低罹患糖尿病的機率。

廣告 廣告

迷思二：被診斷糖尿病，才代表胰臟出問題？

結果正好相反。當血糖從正常進展到糖尿病前期時，胰臟分泌胰島素的功能其實已損失約一半；真正被診斷為糖尿病時，胰臟功能往往只剩下兩到三成。糖尿病前期並非「沒事」，根據研究顯示，糖尿病前期患者五年內轉為糖尿病的風險可高達五成，若未及早介入，心血管疾病、腎臟病變的風險也會同步升高。

迷思三：注射胰島素會失明、截肢，甚至洗腎？

不少糖尿病患者對注射胰島素充滿恐懼，認為一打就代表病情惡化。事實上，失明、截肢、洗腎都不是打胰島素造成的，而是長期血糖失控導致的併發症。血糖過高會傷害血管與神經，造成視網膜病變、腎病變及末梢循環不良。打胰島素的角色，是補足身體胰島素分泌不足、幫助穩定血糖，反而是預防併發症的重要工具。

迷思四：注射胰島素會上癮，一打就停不了？

注射胰島素不會成癮，也不會有戒斷反應，胰島素就像補充身體缺乏的荷爾蒙，有些患者在血糖嚴重失控時需要暫時使用胰島素，待生活型態調整、體重下降、血糖改善後，經醫師評估仍有機會減量甚至停用，不等於一輩子都要打胰島素。

迷思五：一定是吃太多糖、不運動才得糖尿病？

飲食與運動確實重要，但不是唯一因素。糖尿病成因至少涉及八種以上機轉，包含遺傳、年齡、體質、內臟脂肪分布等。有些人不吃甜食，血糖仍控制不佳；也有人愛吃甜食，卻未罹病。單靠「不吃糖」無法預防糖尿病，真正有效的是全面性的健康管理。

陳茝君提醒，糖尿病的危險因子相當廣泛，只要具備兩項以上危險因子，如身體質量指數（BMI）超過24、腰圍過粗（男性超過90公分、女性超過80公分）、糖尿病家族史、高血壓、高血脂、缺乏運動，或曾有妊娠糖尿病史，就應主動篩檢。

糖尿病初期多半沒有症狀，等到出現「三多一少」時，往往已進入較嚴重階段，及早檢查、及早介入，才是避免走向併發症的不二法門。

【看原文連結】

更多udn報導

台中11歲童大叫一聲驟逝 檢解剖初判這原因身亡

結婚4年心碎…拚試管卻揪出尪｢私生活秘密｣ 人妻崩潰

｢台北最好吃｣巷內水餃店塞滿日韓客 老饕揭原因

才爆砍中央社員工年終 胡婉玲突住院｢迎雙腎一管考驗｣