健康主題館／鼻咽癌初期3症狀 耳悶、鼻涕帶血是警訊

台灣因地理與族群因素，為鼻咽癌的高發生率地區，每年平均新增1500名鼻咽癌患者，好發於40至55歲中壯年，男性發生率為女性3倍。醫師提醒，鼻咽癌初期三大症狀易被忽略，包括「耳悶、鼻涕有血絲、痰有血絲」，若持續2周以上，務必就醫。台大研究發現，只要每周喝一杯500cc綠茶或咖啡，有助降低鼻咽癌風險。

9成患者 與EB病毒感染相關

台大醫院副院長婁培人表示，鼻咽癌在華人的罹患率較高，逾9成鼻咽癌與EB病毒感染有相關，其形成通常是EB病毒的潛伏感染，合併本身危險的基因、環境暴露等多重因素。發病年齡平均為40歲，有年輕化趨勢。台大研究顯示，鼻咽癌病例之家族成員中，血中EBV抗體陽性比例顯著偏高，且家族聚集性與EBV抗體陽性皆為鼻咽癌的重要危險因子。EBV又稱EB病毒，也稱為「第四型人類疱疹病毒」，很多人都感染過。

廣告 廣告

台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平表示，鼻咽癌好發於中國東南沿海各省，又稱「廣東瘤」，高危族群為華裔、男性、40至55歲、有家族史、習慣食用醃製食物。「鼻咽癌曾經被視為國病，也曾上榜台灣男性十大癌症之一，致病因子的EB病毒，幾乎所有台灣成年人都感染過」。

常食用醃製品 罹癌機率大增

「鼻咽癌的病因尚未完全明確，可能原因是基因遺傳、EB病毒感染、飲食習慣及環境因素。」王成平說，居家或工作環境若常吸入甲醛、粉塵等刺激性氣體，以及常食用鹹魚、醬菜等醃製品，長大後罹患鼻咽癌比率大增。在環境因子方面，建議多攝取植物性維生素、鮮魚、綠茶與咖啡，可降低鼻咽癌風險。

王成平指出，任何年齡的人都可能罹患鼻咽癌，門診每年都有2、3位10幾歲患者的個案，30多歲的個案也不在少數。早期症狀不明顯，常被誤認為感冒或過敏，「鼻涕帶血、持續2周鼻塞」是重要警訊，另外，耳朵悶脹、痰中帶有血絲、不明原因的頸部腫瘤，務必提高警覺就醫檢查。

放射加化學治療 提高治癒率

王成平提醒，家族中若有一親等，尤其是兄弟姊妹曾經得到鼻咽癌，罹患鼻咽癌的風險高出一般正常人許多。若進行鼻咽癌EB病毒指數持續為陽性反應，4%至5%機率可能是鼻咽癌，應長期且定期接受耳鼻喉科專科醫師鼻咽鏡檢查。值得注意的是，檢測血清中的EB病毒含量雖然不能靠此確診，但對篩檢、診斷參考及治療後的復發監測非常有價值。

鼻咽癌治療以放射治療為主，另搭配化學治療，以提高治癒率。王成平說，台大持續精進治療技術，率先發展前導式化學治療策略，有效提升晚期鼻咽癌之局部控制率與遠端轉移治癒率。對於局部或頸部復發病患，內視鏡雷射手術及選擇性頸部淋巴結廓清手術，成功取代再次放射治療，兼顧治癒率與生活品質。

鼻咽癌早期症狀

1.頸部淋巴結腫大:通常腫大組織不會痛，重要特徵為單側。

2.口鼻出血:口痰帶血、鼻涕帶血絲，或反覆鼻出血。

3.單側耳部症狀:單側出現耳鳴、耳閉塞感，持續數天以上。

4.持續鼻塞:單側持續性的鼻塞，超過2周要盡快就醫。

5.頭痛:單側莫名頭痛。

6.神經症狀：複視、單側臉麻或感覺異常。

【看原文連結】

更多udn報導

快摸延長線！出現1狀況速拔插頭 消防：你在和死神拔河

徒手攀101若失足會變凶宅？律師曝2關鍵：絕對不會

暌違8年點頭客串！林志玲「絕美民國造型」提前曝光

不傷腎還能護腎 腎臟科醫師破解慢性病用藥2大迷思