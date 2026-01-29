健康主題館／4招聰明吃 改善肌少症
許多長輩因吞嚥困難只吃白稀飯或麵條，看似熱量足夠，但實際需要的營養素不足，導致肌肉合成的速率降低，罹患「肌少症」且體力虛弱。事實上，營養補充的核心，不能只靠「吃飽」，而是要精準地達到「刺激肌肉合成」與「抑制肌肉流失」，提供改善肌少症飲食4建議。
1.優質蛋白質 每餐須掌心大
針對肌少症或是體力虛弱的族群，營養首重攝取足夠的蛋白質，需要每公斤體重1.2至1.5克的優質蛋白質。動物性蛋白質如肉蛋奶有助合成肌肉，但對長輩或需要長期抗氧化的人來說，植物性蛋白質是更好的選擇。
植物性蛋白質含大豆異黃酮、卵磷脂、纖維質，零膽固醇，能減少發炎引起的肌肉流失。體力虛弱者常伴隨消化能力下降、便祕問題，透過補充豐富的纖維質，能促進腸道蠕動，幫助排便。
推薦食物：豆、魚、蛋、肉類，每餐至少一掌心。如果是心血管疾病的人，建議以植物性蛋白質（如黃豆、黑豆、毛豆等製品）為主。
2.聰明吃澱粉 維持身體運作
當身體熱量不足時，會強行分解現有的肌肉組織，將其轉化為熱量燃燒，因此身體必須攝入足夠的碳水化合物來維持運作，才能產生「蛋白質節省效應」，讓蛋白質能夠修復和合成肌肉。
推薦食物：地瓜、南瓜、芋頭、玉米、糙米等富含微量營養素的複合性碳水化合物。
3.油脂增熱量 避免肌肉流失
患有肌少症、體力虛弱的族群，通常食欲不佳，因此飲食添加高營養密度的油脂非常重要。每公克油脂可以產生9大卡熱量，是蛋白質或碳水化合物的兩倍以上。
在胃口有限狀況下，應透過攝取足夠的Omega-3及Omega-9脂肪酸，確保身體有足夠的熱量，讓攝取及儲存的蛋白質不會被燃燒，且能幫助對抗身體的發炎，有助脂溶性抗氧化物質的吸收。
推薦食物：亞麻仁籽、黑芝麻、杏仁、核桃等堅果，亞麻仁油、橄欖油、酪梨油、紫蘇油、印加果油等，每餐約一湯匙，可以拌飯或加在飲品裡。
4.微量營養素 幫助骨骼生長
改善肌少症時，如果缺乏礦物質及維生素（尤其是礦物質），肌肉合成效率會很慢。特別是維生素D、A、C、鈣、鎂、鋅、胡蘿蔔素等營養素，才能增進體內結締組織與骨骼的正常生長。
維生素D：能與肌肉細胞上的受體結合活化肌肉生長的基因，常見食物如曬過的菇蕈類、黑豆等。
鈣與鎂：負責鞏固骨骼與肌肉的重要營養素。常見食物如黑芝麻、黃豆、黑豆、羽衣甘藍、小松菜等。
維生素A及胡蘿蔔素：能夠幫助減少身體發炎、保護肌肉細胞，同時能幫助維持骨骼與牙齒的正常發育及健康。常見食物如胡蘿蔔、地瓜、橘色蔬果等。
維生素C：幫助腸道更有效吸收鈣質；肌肉纖維周圍充滿的結締組織，是由膠原蛋白組成，有賴維生素C的幫忙。常見食物如紅心芭樂、奇異果、柑橘類水果、甜椒等。
