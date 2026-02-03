健康亮紅燈別硬撐 醫師解析「適航證明」對飛行安全重要性

春節旅遊潮將至 醫籲：出國前莫輕忽「感冒未爆彈」。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】農曆春節旅遊潮將至，在規劃行程之餘，身體隱藏的健康「未爆彈」常被輕忽。近期一名20多歲粉領族為參加員工旅遊，熬夜加班後帶著感冒症狀強撐出國，卻在機場辦理登機時突發嘔吐、暈眩、發燒及肌肉痠痛。聯新國際醫院機場醫療中心徐丕醫師診察後，高度懷疑其為流感且有重症風險，最終因無法取得「適航證明」被迫取消行程。徐醫師指出，旅遊旺季常有旅客「硬撐搭機」，但在頻繁轉機、語言不通及體力流失下，輕微病症極易迅速惡化。

徐丕醫師提醒，高風險族群搭機前需健康自主檢核。

一般感冒多為局部呼吸道症狀，若合併發燒、肌肉痠痛與高度疲倦，極可能是流感，若未妥善治療恐引發肺炎、心肌炎或腦炎，危及生命。尤其是未滿5歲嬰幼兒、65歲以上長者、糖尿病、慢性肺病、洗腎、免疫功能不全或近期有心腦血管病史者，皆屬併發重症的高風險族群，搭機前更應審慎評估。此外，航空器巡航時艙壓降低，血氧量隨之下降，且機艙濕度極低，若耳、鼻竇有發炎現象，恐因耳咽管阻塞造成劇烈耳痛甚至耳膜創傷。

為確保飛行安全，航空公司常要求高風險旅客出示「適航證明」。醫師會針對旅客的意識、心肺功能、出血徵象及手術史進行綜合評估，確認旅客能安全完成航程。若出現異常，原則上建議取消行程先行就醫。若僅有輕微感冒仍須搭機，成人可適度使用緩解鼻塞與黏膜腫脹的藥物；嬰幼兒則建議在起降時餵食或給予奶嘴，透過吞嚥動作平衡壓力。航程中亦應補充足夠水分與電解質，並每隔2至3小時起身活動，降低血栓風險。

身體亮紅燈時，絕對不能裝作沒看見。徐丕醫師強調，出國前應保持充足體力，避免熬夜、飲酒或攝取過量咖啡因。提升免疫力並做好萬全準備，才能避免讓期待已久的假期演變成驚險的海外醫療之旅。(圖/聯新醫院提供)