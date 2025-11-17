健康亮紅燈！孫德榮「2度心悸又暈眩」急找律師改遺囑 3億遺產動向曝光

[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導

64歲資深經紀人孫德榮（孫腫）曾在今年7月動過脊椎手術，身體恢復良好，日前更頻頻替墜樓身亡的愛徒、中國男星于朦朧發聲，不料近期健康再度亮紅燈，孫德榮於昨（16）日發文表示「有不好消息」，自曝15日晚間出現心悸2次、暈眩1次的狀況，讓他直言「相當不妙」，並決定要讓生前遺囑落實，透露將在下週和律師修訂正式版。

孫德榮自曝15日發生心悸又頭暈，讓他急找律師改生前遺矚，而其此前也曾曝光3億遺產受益者多達30人。（圖／孫德榮IG）

孫德榮在社群平台發布影片，透露在15日晚間出現心悸兩次「好像心臟被揪住的感覺」，以及暈眩一次，讓他感到很不安，提到「暈眩狀況在5年前發生過一次，當時正在醫院住院」，為避免未來無法應付大型財務事務，一出院後立刻把延宕4年沒賣出的百坪透天別墅，以降價500萬元賣出，「能處理的事趁著還能行動時先做完，才不會留下一堆麻煩」。

廣告 廣告

孫德榮表示，自己覺得這次經歷「相當不妙」，也決定讓生前遺囑落實，透露下週「與侯董和律師修訂正式版」。另外，他也指出，目前身體狀況尚可，會等到下次住院一起檢查，坦言「你們不了解常常住院的人會不喜歡住院，但如果我的醫生知道，一定馬上安排我住院檢查」，強調會再觀察幾天，並樂觀喊話：「大家不要擔心，孫腫很好喔！」

另外，孫德榮曾說過想要以自己喜歡的模樣離開，並透露壽衣、遺照與墓地位置等都已備妥，針對外界好奇的3億遺產，他也曾透露受益人多達30人，其中沒有一個人姓孫，強調「只要誰對自己好、讓我快樂，我就給誰」，而受託律師看完名單還驚呼「怎麼這麼多人！」。

更多FTNN新聞網報導

為于朦朧辦招魂法會！孫德榮全身黑被攙扶進場 燒「3.6億金紙」

沈玉琳傳抗癌成功出院回家？助理證實「年底有望復出」 好友潘若迪7字回應

才替于朦朧大動作喊冤！孫德榮突在臉書發「不自殺聲明」 疑受威脅...死期已定在「這個月」

