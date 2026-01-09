健康亮紅燈！NASA史上首次醫療撤離 4太空人將提前返地球

美國國家航空暨太空總署（NASA）8日宣布，將提前讓SpaceX Crew-11任務的4名太空人返回地球，原因是其中一名成員在軌道上出現醫療狀況。這是國際太空站（ISS）自2000年11月開始持續駐守太空人以來，首次因醫療問題執行撤離行動。

由左至右依序為太空人普拉托諾夫、芬克、卡德曼、油井龜美也。 （資料照／《美聯社》）

據《SPACE》8日消息，Crew-11任務成員包括NASA太空人卡德曼（Zena Cardman）、芬克（Michael Fincke）、日本太空人油井龜美也（Kimiya Yui）以及俄羅斯聯邦太空總署太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。4人於2025年8月1日搭乘SpaceX奮進號（Endeavour）太空艙前往國際太空站，原定執行為期6個月的任務。

NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在記者會上強調，這並非緊急脫離軌道的情況，受影響的太空人目前狀況穩定。他表示，國際太空站上並不具備適當診斷與治療該醫療狀況的能力，因此決定加速返回時程。

艾薩克曼指出，Crew-11任務目前已接近尾聲，幾乎完成所有任務目標，而接替的Crew-12任務預計數週後就會發射，現在是適當的撤離時機。具體返回時間尚未確定，預計未來幾天內會公布更新資訊。

前排左至右為太空人芬克、卡德曼；後排左至右為普拉托諾夫、油井龜美也。 （資料照／翻攝NASA官網）

這起醫療狀況最初在1月7日曝光，當時NASA宣布因「醫療疑慮」延後原定1月8日由卡德曼和芬克執行的太空漫步任務。NASA首席健康與醫療官波爾克（James Polk）醫師澄清，此醫療問題與太空漫步或相關準備工作無關，而是在微重力環境下出現的醫療狀況，加上太空站現有設備無法完成診斷。基於隱私考量，NASA未透露受影響太空人身分或詳細病情。

波爾克表示，根據統計模型推算，國際太空站大約每3年就應該會發生一次醫療撤離事件，因此這次狀況並不令人意外，甚至可說是早該發生。

Crew-11任務4名成員。 （資料照／翻攝NASA官網）

Crew-11撤離後，國際太空站將暫時僅由3人駐守，包括NASA太空人威廉斯（Christopher Williams）以及俄羅斯太空人庫德-斯維爾奇科夫（Sergey Kud-Sverchkov）和米卡耶夫（Sergei Mikayev）。這3人於去年11月27日搭乘俄羅斯聯盟號太空船抵達。

NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）表示，威廉斯受過完整訓練，能夠執行太空站上的所有任務，且全球各地的控制中心會有數千人協助監控，確保太空站持續進行突破性科學研究。目前NASA正評估是否加速Crew-12任務的發射時程，但Crew-12不太可能在Crew-11返回前升空。

