健康亮紅燈！NASA史上首次醫療撤離 4太空人將提前返地球
美國國家航空暨太空總署（NASA）8日宣布，將提前讓SpaceX Crew-11任務的4名太空人返回地球，原因是其中一名成員在軌道上出現醫療狀況。這是國際太空站（ISS）自2000年11月開始持續駐守太空人以來，首次因醫療問題執行撤離行動。
據《SPACE》8日消息，Crew-11任務成員包括NASA太空人卡德曼（Zena Cardman）、芬克（Michael Fincke）、日本太空人油井龜美也（Kimiya Yui）以及俄羅斯聯邦太空總署太空人普拉托諾夫（Oleg Platonov）。4人於2025年8月1日搭乘SpaceX奮進號（Endeavour）太空艙前往國際太空站，原定執行為期6個月的任務。
NASA署長艾薩克曼（Jared Isaacman）在記者會上強調，這並非緊急脫離軌道的情況，受影響的太空人目前狀況穩定。他表示，國際太空站上並不具備適當診斷與治療該醫療狀況的能力，因此決定加速返回時程。
艾薩克曼指出，Crew-11任務目前已接近尾聲，幾乎完成所有任務目標，而接替的Crew-12任務預計數週後就會發射，現在是適當的撤離時機。具體返回時間尚未確定，預計未來幾天內會公布更新資訊。
這起醫療狀況最初在1月7日曝光，當時NASA宣布因「醫療疑慮」延後原定1月8日由卡德曼和芬克執行的太空漫步任務。NASA首席健康與醫療官波爾克（James Polk）醫師澄清，此醫療問題與太空漫步或相關準備工作無關，而是在微重力環境下出現的醫療狀況，加上太空站現有設備無法完成診斷。基於隱私考量，NASA未透露受影響太空人身分或詳細病情。
波爾克表示，根據統計模型推算，國際太空站大約每3年就應該會發生一次醫療撤離事件，因此這次狀況並不令人意外，甚至可說是早該發生。
Crew-11撤離後，國際太空站將暫時僅由3人駐守，包括NASA太空人威廉斯（Christopher Williams）以及俄羅斯太空人庫德-斯維爾奇科夫（Sergey Kud-Sverchkov）和米卡耶夫（Sergei Mikayev）。這3人於去年11月27日搭乘俄羅斯聯盟號太空船抵達。
NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）表示，威廉斯受過完整訓練，能夠執行太空站上的所有任務，且全球各地的控制中心會有數千人協助監控，確保太空站持續進行突破性科學研究。目前NASA正評估是否加速Crew-12任務的發射時程，但Crew-12不太可能在Crew-11返回前升空。
延伸閱讀
黃仁勳才喊H200需求強勁！傳北京要求陸企「暫停下單」
電力產能是美3倍！馬斯克大膽預言 陸AI算力將領先世界
規避監管不確定性！輝達對陸企祭嚴格訂購條件 H200須全額預付
其他人也在看
大學生湧入「AI系」，和原本的資工系有什麼不同？
美國大學部的「AI系」愈開愈多，麻省理工學院（MIT）的AI系甚至躍升該校的第二大專業。選了AI系就能讓職涯鑲金了嗎？盛行了十多年的電腦科學系近期逐漸退位，美國大學裡「最熱門科系」已經改頭換面。天下雜誌 ・ 1 天前 ・ 71
黃仁勳介紹輝達新晶片 全球市值最高公司這回帶來什麼新驚喜
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳1月5日表示，公司新一代晶片已進入「全面生產」階段，這些晶片在處理聊天機器人及其他人工智慧應用時，能提供比前一代晶片高出5倍的人工智慧運算能力。在拉斯維加斯舉行的消費電子展（CES）演講中，這家全球市值最高公司的領導人揭露了更多關於這些晶片的細節，預計今年晚些時候推出。輝達高階主管向路透社透露，這些晶片已在公司實驗室中，由人工......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
ISS太空人健康出狀況 NASA史上首度醫療撤離
（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，站內組員將在數天內返回地球。這是這座軌道實驗室歷史上首次因醫療因素進行撤離。中央社 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
CES 2026》物理AI的ChatGPT時刻：輝達發表Cosmos與GR00T開放模型
黃仁勳指出，將AI引入物理世界的挑戰在於其不可預測性與多樣性，而關鍵在於建立能...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言
【王智立專欄】AI 會是下一個諾貝爾獎得主嗎？
2024 物理和化學諾貝爾獎得主，所做的研發和貢獻都與A I有關。物理學獎得主約翰．霍普菲爾（John J. Hopfield）和傑佛瑞．辛頓（Geoffrey E. Hinton）是因為「他們的基礎性發現與發明，讓人工神經網路能夠應用於機器學習」，這是讓AI可以爆發性成長的關鍵技術。諾貝爾化學獎得主大衛．貝克（David Baker）因為「他用程式設計了蛋白質」；另一半共同授予德米斯．哈薩比斯（Demis Hassabis）和約翰．瓊珀 （John M. Jumper ）因為「他們預測了蛋白質結構」，這是對AI運用在科學與醫學上的肯定。Too good to be true？過去這三年多，AI的熱潮襲捲了全世界的各種領域，不管是科學、工業、教育、金融，還是主權AI，在在訴說著AI對於未來世界的重塑和想像。股市的狂潮，不論是在美國或是台灣，只要和AI概念股沾上邊的都是狂漲，市值創新高。Nvidia（輝達）是引領風潮的翹楚，去年的市值曾創下全球有史最高的超過5兆美金，富可敵國。其創辦人暨CEO黃仁勳在本周的美國消費電子展（C E S）主題演講宣示，代理人AI以及實體AI將成為主流，全面性Knowing ・ 1 天前 ・ 發表留言
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 20
唱到高潮突然趴地！王力宏巡演突發狀況全網瘋傳 卡關原因曝光粉絲嚇壞
世界巡演火熱進行中，舞台上卻出現驚險瞬間。王力宏近日於巡演途中突發小意外，一度倒地不起，畫面在網路曝光後引發粉絲擔憂，所幸最終平安化解，虛驚一場。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 15
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 36
川普擬普發「這數字」說服格陵蘭加入美國
川普政府長期主張，美國「基於國家安全需要取得格陵蘭」，其理由為格陵蘭蘊藏豐富的礦產及關鍵的地緣位置，因此近期也傳出川普考慮向格陵蘭居民每人發放1萬至10萬美金（約新台幣31萬至316萬）的一次性補償金，總金額預估近60億美元（約新台幣1897億），希望可以說服他們脫離丹麥加入美國。此舉引發歐洲各國密切關注，而格陵蘭總理尼爾森（Jens Frederik Nielsen）對此表示，「夠了，夠了…..不要再有併吞的幻想」，他強調，「我們是一個民主國家」。EBC東森財經新聞 ・ 1 小時前 ・ 31
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 65
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 43
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 14 小時前 ・ 2
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 442
傳柯文哲拜會韓國瑜「主動喊+1」 王世堅怒駁：我不去了
民眾黨立委陳昭姿為了要讓代理孕母納入《人工生殖法》，近日在立法院朝野掀起激烈爭論，藍綠內部都對代理孕母是否合法有不同意見。民眾黨前主席柯文哲先前已經為此拜會國民黨團總召傅崐萁和民進黨團總召柯建銘，預計今（9日）將拜會立法院長韓國瑜討論此事，有媒體報導稱民進黨立委王世堅主動要求參與柯韓會，王世堅對此憤而駁斥，強調自己是受邀而非主動，如果要這樣傳「對不起，這樣我不去」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 53
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 11
空軍記者會簡報全標「無」！徐巧芯酸好笑 顧立雄：一點都不好笑
國防部實施新式「國軍機密資訊精準標示精進作法」，規定公文須逐段標註密等，包括未列密也需標註「無」。空軍司令部昨日召開記者會報告飛官辛柏毅上尉失聯情況，然而簡報中各段落後都加上「無」字，讓國民黨立委徐巧芯看不下去，今（8日）質詢時痛批「很好笑」，而國防部長顧立雄則反嗆，「我覺得一點都不好笑，這是對作業人員核定的要求」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 227
中榮遭爆「無照醫療廠商執刀」！高大成喊「不可能！」揭背後暗黑內幕
社會中心／巫旻璇報導台中榮總神經外科近日被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程。外界質疑，這類狀況可能持續達三年，牽涉的病患恐超過180人。對此，中山附醫法醫科主任高大成以自身多年的外科經驗分析，從曝光影片判斷，廠商站位明顯遠離手術區域，「手根本伸不到位置」，難以認定是實際「代刀」。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 29
台中榮總爆爭議「醫師怨鬥爭可怕」 知情人士批：難道大家都瞎了嗎？
台中榮總神經外科爆發重大醫療倫理爭議，根據《CTWANT》報導，涉案的科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔三人，據爆料指出已讓廠商執刀長達三年。其中廖致翔之前就遭院內人士檢舉違反手術室門禁管制規定，已被送交考績會審議。擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔昨天在報導曝光後，隨即在臉書發文「醫院內鬥真可怕」，並抱怨「吃力不討好，承受各種威脅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 39