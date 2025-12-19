健康亮警報？李亞萍自曝罹失智症 余祥銓最新回應曝光

即時中心／潘柏廷報導

75歲資深藝人李亞萍，昨（18）日與媳婦柔柔一同參加電視節目時，自曝罹患失智症，消息一出受到各界高度關注。對此，77歲資深藝人余天與李亞萍之子余祥銓，今（19）日下午受訪也回應了！

余祥銓今日下午受訪，就母親李亞萍自曝罹患失智症一事，他表示李亞萍身體狀況時好時壞，有時候李亞萍會在半夜4、5點覺得要是否出門作秀？做什麼事情？甚至會夢到已故的親人，家人們上網查這就是失智的前兆。

同時，余祥銓認為，雖家裡吵架鬥嘴難免，但沒有像李亞萍講得那麼嚴重說他要搬出去、分家，「他們（余天、李亞萍）年紀都大了，就是要照顧他們」；由於李亞萍也誤會他罵自己沒用，余祥銓也澄清並無此事，他也透露，李亞萍現在吃飯時還會擠粉刺、弄烏龜。

「其實媽媽很需要人關心，我會多關心他」，余祥銓也苦笑，李亞萍上節目前可能會緊張，但在家中講出一些他不知道要說什麼的話，而目前症狀已經半年，一開始一個禮拜只有一兩天，後來次數變頻繁，白天看到余天誤認為是李亞萍的爸爸，更會問奇怪的問題，甚至半夜還會打電話給司機；雖然家人想帶李亞萍做全身健康檢查，但李亞萍有點抗拒。

藝人余祥銓（中）。（圖／民視新聞）

余祥詮也解釋，李亞萍的身體時好時壞是夢境與現實分不太清楚，還會突然驚醒；他也認為，二姊余苑綺的離世也有影響，尤其對余天和李亞萍的打擊很大，也對他打擊也很大，因自己為人父可以理解，現在就希望李亞萍可以健健康康。

