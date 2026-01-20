健康休閒社交更到位 蘆洲兒九公園啟用

《圖說》蘆洲區兒九公園擴大整建，增設綜合式體健設施及休憩步道，今日開放啟用。〈工務局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】耗資650萬元經費，歷時三個月完成的蘆洲區兒九公園今（20）日啟用，透過設施升級與動線重整，為社區注入一處「走得到、用得久」的鄰里健身綠地。市府期盼，兒九公園不僅提升土地使用效率，更成為居民下樓就到的日常場景，讓健康、休閒與社交，在社區中持續發酵。

工務局表示，兒九公園位於信義路與民生街口，鄰近徐匯中學及溪墘湧蓮活動中心，基地原為私人停車場，四面臨路，且與既有公園相鄰。市府看準區位潛力，啟動公園開闢工程，將零散空間轉化為可串聯周邊綠地的生活場域，並與溪墘公園相互銜接，形塑更完整的鄰里生活圈。

《圖說》兒九公園設置綜合式體健設施與簡易式運動器材，滿足不同年齡層及體能需求。〈工務局提供〉

新工處指出，近年全民健身風氣興盛，民眾對運動設施的期待已不再侷限於傳統器材。此次整建特別導入綜合式體健設施，提供較高強度、可訓練全身肌力的運動選項，滿足進階使用者需求；同時也保留簡易型體健設備，讓長者與初學者都能安心使用。不同年齡、不同體能的居民，都能在同一座公園中找到適合自己的運動節奏。

整體園區面積約489平方公尺，除健身設施外，也規劃休憩步道與開放空間，讓運動與交流自然發生。市府期盼，兒九公園不僅提升土地使用效率，更成為居民下樓就到的日常場景，讓健康、休閒與社交，在社區中持續發酵。