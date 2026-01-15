健康出問題 4太空人將提早返航地球

龍飛號太空船去年11月將一批太空人送到國際太空站，原訂2月底返回地球，因太空人有人生病，有四名太空人提前返回地球。(美聯社)

搭乘太空探索科技公司的「龍飛船」(SpaceX Dragon) 到國際太空站的四名太空人，其中一人出現嚴重健康問題，太空總署(NASA)決定提前安排他們一起返回地球，美東時間14日下午5時20分左右脫離太空站，飛行11小時後將於15日清晨返回地球，降落在加州外海。

NASA未公布涉事太空人的身分及具體健康問題，強調這次不是「緊急撤離」， 而健康問題並非因太空站的操作引起或受傷。這將是國際太空站25年來，首次因在軌太空人出現健康問題而提早結束任務返回地球。

這次是NASA與SpaceX合作「龍飛船」第11次任務，四名太空人包括美國的芬克(Mike Fincke)、卡德曼(Zena Cardman)，日本的油井龜美也(Kimiya Yui)及俄羅斯的普拉托諾夫(Oleg Platonov)，他們去年8月1日開始執行任務直至2月底。

但其中一人在太空站突發疾病，芬克及卡德曼原定的太空漫步、對太空站外部做升級改造的計畫也告取消，之後NASA官員宣布，出於預防措施，決定提前約一個月將太空人接回地球。

芬克上周末發文說，「我們一切安好，所有太空人情況穩定、安全，並得到妥善照顧，做出提早返回決定是經過深思熟慮，目的是讓太空人在地面接受全面的醫療評估，這是一個正確決定」。

NASA署長艾薩克曼(Jared Isaacman)14日表示，在與NASA首席健康及醫療官波爾克(James Polk)以及NASA各級領導層商討後，認為提前返回是符合四人的最佳利益。

波爾克強調，由於存在「持續的風險」及「對診斷結果的持續疑問」，因此決定讓四人一起提前返地球。

在四人返回後，國際太空站將只餘下NASA飛行工程師威廉斯(Chris Williams)及兩名俄羅斯太空人。NASA現正評估提前執行下一次，即「龍飛船」第12次任務的方案，最快可於2月15日發射。

在離開太空站前的「指揮權交接」儀式上，芬克將太空站的指揮權移交給了俄羅斯太空人庫德-斯韋爾奇科夫(Sergey Kud-Sverchkov)。

