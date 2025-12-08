健康出狀況？金正恩臉上異狀「逐年加重」 對比10年前差超多

國際中心／倪譽瑋報導

北韓第三代最高領導人金正恩傳健康疑雲！韓國獨立媒體《沙漏時報》報道稱，與2015年照片相比，近期金正恩臉上的痣顏色加深、臉部有多處疑似肉芽的突起，加上他日益肥胖、不改吸菸習慣等，北韓內部對於金正恩外貌有較大的「變化」感到不安；不過，也可能是金正恩不同於父親，對於維護「最高領導人容貌」較不重視。

金正恩外貌變化 是身體欠佳還是不重視形象？

外媒《沙漏時報》報導，在最近公布的照片中，金正恩左臉原有的痣，顏色變得更加深，眼睛、下巴、脖子和耳朵周圍也出現了多處突起，看起來像凹凸不平的肉芽。與2015年照片相比，金正恩的臉部膚質似乎逐年惡化。

廣告 廣告

報導評價，金正恩「不那麼在意」外貌，與其父親金正日形成強烈對比。據稱金正日曾注射肉毒桿菌、修圖追求美化容貌，北韓當局也極度注重維護這位最高領導人的形象；至於金正恩，越來越多的照片展現了他自然的一面，像是允許發布以女兒金主愛為焦點的照片「與北韓傳統的統治方式截然不同」。

北韓內部、外界憂心健康狀況

據稱，北韓內部有對於金正恩這些「外貌變化」感到不安，部分聲音質疑「他的臉會不會變得不對稱？」以及「他為什麼不接受治療？」報導認為，最高領導人的威嚴與外表形象密切相關，即使是微小的變化，也可能引發輿論。

外界對金正恩的健康狀況也日益擔憂，情資顯示，他曾在2020年接受心血管相關手術，之後卻仍持續吸菸，甚至在醫療機構與兒童設施也未收斂；此外，他體態日益肥胖、走路時略顯吃力等跡象，都加深了外界對其身體狀況的疑惑。

三立新聞網提醒您：

吸菸害人害己 戒菸可減少健康的危害

吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

孕婦吸菸 易導致胎兒早產及體重不足

更多三立新聞網報導

不是鳳梨酥！佳德「最好吃糕餅」被狂掃：完勝其他店

公園禁菸廣播鈴！他嘆「抽菸被貼標籤不公平」 兩派吵翻

孩子曝班上一堆人「喝這飲料」 王婉諭憂恐害心血管：非同小可

鄭習會農曆年前後登場？接受北京3要求？國民黨駁斥了

