健康加碼好鄒到 山美衛生室啟用打造智慧醫療據點

阿里山鄉山美衛生室4日舉行落成啟用典禮，在衛生局長趙紋華與地方仕紳共同見證下剪綵，象徵原鄉醫療服務邁入新里程。(記者張翔翻攝)

記者張翔／嘉義縣報導

嘉義縣阿里山鄉山美衛生室今（4）日在莊嚴的鄒族祈福儀式中正式落成啟用。這項原地重建工程歷經山區氣候與施工不易等挑戰，更曾創下13次流標紀錄，最終在各界努力下順利完成，為阿里山原鄉醫療服務再添新據點，未來除既有巡迴醫療門診外，還將新增牙科巡迴醫療、遠距復健門診及物理治療服務，全面提升在地醫療量能。

今日啟用典禮由阿里山鄉長高瑞芳、縣議員武清山、衛生局長趙紋華、阿里山鄉民代表會主席林清良、縣政顧問溫英峰、嘉義基督教醫院特助楊惠斐、聖馬爾定醫院阿里山醫療站洪健智等地方仕紳與族人共同見證，象徵山美衛生室正式邁入嶄新服務階段。

山美衛生室於民國111年啟動原地重建計畫，因地處偏遠山區、工程條件艱困，重建案歷經多次招標困難，嘉義縣長翁章梁高度重視偏鄉醫療資源，除向衛生福利部爭取補助658萬1506元外，並指示動用縣款與醫療基金挹注791萬4494元，最終在第14次招標順利發包，總工程經費達1449萬6000元，並於113年11月完工。

為提升就醫安全與便利性，嘉義縣政府另編列240萬元改善聯外道路、引道銜接、擋土牆及排水設施，打造完善的無障礙醫療環境，讓鄉親就醫更加安心便捷。

醫療服務方面，阿里山衛生所與嘉義基督教醫院醫療團隊持續提供巡迴醫療門診。第一銀行文教基金會更慷慨捐贈1台牙科診療椅，未來每週二下午由嘉基醫療團隊進駐山美衛生室，提供口腔保健醫療與樂齡假牙裝置服務，補足山區牙科資源不足的缺口。

山美衛生室建置遠距醫療系統，結合嘉義基督教醫院醫療團隊提供專業支援，讓鄉親在地即可接受專科診療與復健諮詢，縮短就醫距離與時間。(記者張翔翻攝)

此外，嘉義縣衛生局積極爭取經濟部金屬工業研究發展中心協助建置遠距醫療設備，並獲衛福部補助物理治療相關設備71萬2,900元，規劃每月第三週星期三上午開設遠距復健門診，星期二、四上午提供物理治療服務，讓復健醫療不再受地理限制。

衛生局長趙紋華表示，阿里山鄉是嘉義縣唯一的原住民鄉，山美衛生室落成是提升原鄉醫療的重要里程碑，目前里佳、來吉衛生室重建工程也正同步推動中，未來將逐步辦理豐山及十字等衛生室重建計畫，並結合健保署IDS計畫，與嘉基、聖馬爾定醫院等醫療團隊合作，深入各村提供巡迴醫療，同時導入智慧科技與遠距醫療，打造更完善的偏鄉醫療網絡。