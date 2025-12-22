健康台灣深耕計畫啟動 北榮新竹分院「衛星模式」翻轉偏鄉醫師荒

新竹分院陳曾基院長（右二）偕團隊，與北榮陳威明總院長（右三）及陳志鴻副召集人。





公立醫院協會21日主辦「醫療韌性守護健康台灣」研討會，賴清德總統親赴臺北榮民總醫院致詞強調，政府將做醫護最強的後盾。總統府健康台灣推動委員會副召集人陳志鴻教授受邀演講，特別聚焦於偏鄉醫療困境的因應策略，以臺北榮總新竹分院為例，分享該院如何運用深耕計畫資源，首創「教學醫院衛星模式」，打破竹東醫療次區域長期以來專任醫師匱乏的瓶頸。北榮新竹分院院長陳曾基偕同副院長黃政斌、深耕計畫辦公室主任楊婉華及醫務企劃室主任孫漣等核心主管與會，展現該院對於深耕在地醫療的重視。

陳志鴻副召集人在演講中指出，行政院於今年2月27日核定「健康台灣深耕計畫」，預計於2025年至2029年的五年間投入489億元經費。該計畫打破過去資源分配「大者恆大」的慣例，強調「由下而上」提出解決方案，並聚焦於四大範疇：

「優化醫療工作條件」、「規劃多元人才培訓」、「導入智慧科技醫療」及「社會責任醫療永續」。北榮新竹分院此次成功爭取「A2模式」（其他醫療機構垂直及區域整合所轄縣市醫療機構）計畫核定，透過垂直整合鄰近醫療機構，積極投入偏鄉醫療網絡的重建，展現公立醫院履行社會責任的核心價值。

陳志鴻副召集人說明「北榮新竹分院針對偏鄉教學醫院衛星計畫」。

陳威明院長致贈「防災包一號」象徵北榮總院是最強後盾身兼公立醫院協會理事長的陳威明院長，在會中特別致贈象徵醫療韌性的橘色「防災包一號」給與會來賓。陳威明強調，這不只是物資，更象徵著總院資源將無縫挹注。「公立醫院是國家醫療的骨幹，總院絕對是分院及偏鄉前線的最強後盾，確保在任何緊急狀況下，醫療服務都能不斷鏈。」

針對偏鄉醫療資源匱乏的議題，陳志鴻副召集人在簡報中特別以北榮新竹分院為典範案例進行說明。數據顯示，竹東醫療次區域的醫師密度為全台倒數第三，鄰近的五峰、尖石、芎林、橫山等鄉鎮衛生所，長期面臨「有公衛護理師、無專責醫師」的窘境，被形容為「偏鄉衛生所的哀愁」。

為此，北榮新竹分院利用深耕計畫的補助資源，推動創新的「偏鄉教學醫院衛星計畫」。該模式以北榮新竹分院為核心，將周邊衛生所納為「衛星」據點，將點連成線、面，串聯成完整的區域醫療防護網，讓「醫療不再有距離，讓健康走進每一位居民的日常」。

首創「6+2」模式醫師留得住、民眾看得到面對醫師招募困境，北榮新竹分院祭出有力的配套措施，不僅保障醫師薪資比照醫學中心水準，並提供教職與宿舍等福利，協助專業人才能專心投入臨床服務、無後顧之憂。醫療運作採取創新的「6+2」模式，規劃醫師每週六個時段支援衛生所，並保留兩個時段回院看診，確保專業連結不中斷。

此外，衛生所的醫療盈餘將建立回流機制，用於招募更多專科醫師，擴大服務內容，真正落實「健康台灣，深耕在地」，實現公立醫院對於在地醫療的永續承諾。

