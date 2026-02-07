健康台灣騎行圓滿落幕 逾400公里陪伴癌友走向重生

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

衛生福利部於去年底公布「112年癌症登記報告」，顯示我國癌症新發生人數持續攀升，整體癌症防治仍面臨嚴峻挑戰。報告指出，肺癌已連續3年高居新發生癌症人數首位，其次為大腸癌及女性乳癌，三者合計占新發癌症相當高比例，這凸顯出呼吸道、消化道與女性相關癌症，仍是當前要防治的重點。

112年新發癌症人數較前一年增加

根據統計，112年新發癌症人數較前一年明顯增加，反映人口快速老化、慢性疾病盛行，以及吸菸、久坐、飲食不均衡等不健康的生活型態，正持續推升癌症發生風險。也就是說，癌症並非單一因素所造成，而是長期累積的生活與環境風險所導致，因此，預防與早期發現格外重要。

國民健康署署長沈靜芬表示，許多癌症在初期幾乎沒有明顯症狀，等到出現不適時往往已進入中晚期，不僅治療困難，也大幅影響存活率與生活品質。她強調，透過具實證基礎的癌症篩檢，可以在疾病尚未惡化前即早發現病灶，爭取最佳治療時機，是目前最有效的防癌策略之一。

騎單車闖北高，陪伴癌友走向重生

響應2月4日世界癌症日，癌症希望基金會於2月2日在台北市政府前廣場啟動「健康台灣，讓希望滾動全台」北高雙城自行車騎行挑戰，活動已圓滿完成。2026年世界癌症日主題「United by Unique｜無獨有偶 有你有我」強調每位癌友抗癌歷程的獨特性並呼籲社會團結支持，車隊在三天內完成逾400公里路程，象徵陪伴癌友從治療走向重生。

此次騎行由癌症希望基金會副董事長羅盛典醫師發起，號召多位癌症醫護團隊共同參與，活動總計動員近百名醫護人員與志工，其中8位勇士全程完成三天挑戰。出發當日車隊自市府廣場出發，繞行台北101等重要地標，在各界祝福與掌聲中正式啟程，為這場「希望長征」劃下圓滿句點。

中央部會合作齊力抗癌

這次的活動創下中央部會合作新里程碑，衛生福利部與運動部兩位次長難得同台，共同為癌症防治與癌後健康倡議發聲，肯定運動在預防癌症及提升癌友生活品質上的關鍵角色。

衛生福利部次長莊人祥指出，癌症已連續43年位居國人十大死因之首，政府正以「預防、篩檢與早期介入」為核心，推動國家癌症防治政策，並逐步將癌症納入可長期共處的慢性疾病管理。他表示，隨著存活率提升，如何支持癌友在治療後維持健康生活型態，成為下階段政策的重要課題。

運動部政務次長鄭世忠則強調，推動全民運動、打造安全友善且便捷的運動環境，是運動部核心任務。未來將持續透過跨部會合作，提升癌友參與運動的可近性，協助他們將運動融入日常，促進身心健康。

台北市副市長張溫德表示，癌症防治與健康促進不僅是醫療議題，也是城市治理的重要面向。台北市配合中央政策，長期推動癌症篩檢服務，今年（115年）整合性篩檢場次增至212場，並新增胃癌幽門螺旋桿菌與HPV檢測，一次提供九大項預防保健服務，進一步優化市民接受癌篩的可近性。他表示，很高興與癌症希望基金會攜手舉辦世界癌症日活動，展現公私協力推動健康城市的具體成果。

公費五癌篩檢補助擴大 符合資格民眾可定期檢查

衛生福利部目前提供以下五項公費癌症篩檢服務：

1.口腔癌：30歲以上有嚼檳榔或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔的原住民，每2年1次。

2.大腸癌：40至44歲具家族史者、45至74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。

3.子宮頸癌：25至29歲每3年1次、30歲以上每年1次抹片檢查，並提供35、45、65歲女性HPV檢測。

4.乳癌：40至74歲婦女，每2年1次乳房攝影。

5.肺癌：45至74歲男性、40至74歲女性具家族史者，以及50至74歲重度吸菸者（20包-年以上），每2年1次LDCT檢查。

癌症初期多無症狀 國健署籲善用篩檢資源

沈靜芬指出，癌症在早期階段多半沒有明顯症狀，若等到身體出現不適才就醫，往往已錯失最佳治療時機。因此，定期接受癌症篩檢，是早期發現、及早治療、提升存活率的關鍵；她特別呼籲符合資格的民眾應主動善用政府提供的公費篩檢資源，為自身健康把關。

民眾可透過「全民健保行動快易通」APP查詢個人篩檢資格與可檢查項目，或至全國癌症篩檢網站查詢鄰近的篩檢醫療院所與服務資訊。若篩檢結果出現異常，務必依照醫師建議完成後續診斷與治療，避免延誤病情，才能有效提高治療成效並降低癌症死亡風險。

(記者李政純，圖片來源：motionelements）

