



為響應政府推動的「健康台灣深耕計畫」，衛生福利部桃園醫院18日舉辦「健康台灣．全民動起來」46週年院慶大會，以「健康台灣、行動桃醫」為主軸，把「預防重於治療、運動就是醫療」落實成民眾能參與、能帶回家持續做的健康行動。走過46年，桃園醫院從急重症救治到慢性病照護、從院內醫療到社區健康網絡，始終相信真正的健康不是等生病才開始，而是在還來得及的日常，就陪民眾把正確選擇做成習慣，讓醫院不只是在需要時出現，更在平常就站在大家身邊，守護社區民眾健康。

院慶在熱鬧活力的氛圍中揭開序幕，現場配合國健署「722健康舞」帶動暖身，並邀請國策顧問簡文仁老師帶領全體貴賓與民眾做健康操，用最直接的方式把「動起來」落實在每個人身上。隨後全場齊唱生日快樂歌，不只是為桃園醫院46年的歷程留下溫暖記號，更像是一個共同的約定：把健康從口號唱進生活，讓每一次起身活動、每一次飲食選擇、每一次按時篩檢，都成為下一個46年的起點。院長楊南屏表示，院慶的主角不只是醫院，更是願意一起行動的社區夥伴與每一位民眾，因為「健康台灣」的路，必須靠「全民動起來」才走得遠。

「健康台灣．全民動起來」 桃園醫院46周年院慶大會

為讓健康促進更貼近民眾日常，院方同步規劃「桃醫健康市集」，集結老年醫學、社區護理、營養及復健部輔具中心，透過趣味互動的衛教攤位與健康體驗，陪伴不同年齡層找到屬於自己的健康入口；同時串聯在地商家共襄盛舉，設攤愛心義賣並將所得全數捐入院方社服基金，讓守護健康的行動從市集延伸到社區每個角落。院方也提供免費低劑量胸部電腦斷層（LDCT）篩檢名額，優先回饋長期協助推動四癌篩檢的里長及桃園市各宮廟主委、幹事等在地夥伴，感謝大家與醫院長年並肩，讓「早期發現、早期介入」真正扎根地方，形成更穩固的社區健康網絡。

在推動民眾「動起來」的同時，桃園醫院也以具體成果展現照護品質的硬實力。院方今年參與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會疾病照護品質認證，在腎臟病、急性心肌梗塞、慢性阻塞性肺病、心衰竭、腦中風等五項疾病照護領域，以及健康檢查品質認證全數通過，共取得六項品質認證，日前於2025年品質認證授證典禮接受表揚，象徵桃園醫院在臨床照護、跨團隊整合與品質管理的長期投入獲得肯定。桃園醫院院長楊南屏表示，品質認證的意義不只是得獎，更是一種責任，提醒醫院要持續以高安全、高標準守住醫療品質，讓病人從急性期治療、出院準備到社區追蹤與長期健康管理，都能在同一條照護鏈上被好好接住。

「健康台灣．全民動起來」 桃園醫院46周年院慶大會

今年院慶另一項焦點，是善心人士捐贈「行動複合手術室CIARTIC Move（Mobile Hybrid OR）」予桃園醫院是目前全國第六台。由骨科醫師游敬孝現場講解，讓民眾近距離看見手術安全與精準治療的升級。楊南屏形容，這套解決方案像是醫界的特斯拉，融合智慧操控與「自動駕駛」概念，結合術中即時3D掃描與定位導引，能依需求移動至各手術室，讓一般手術室即刻升級；設備雖重達近半噸，卻可用遙控器精準操作，減輕護理人員搬運與定位負擔，也回應醫療人力短缺的挑戰，進一步提升手術安全、效率與治療品質。

楊南屏強調，桃園醫院推動的是涵蓋「全人、全程、全隊、全家、全社區」的完整照護鏈，並持續導入智慧化透析系統、大數據臨床分析與精準診斷設備，讓照護更即時、更精準，也更能回應民眾在慢性病管理與健康促進上的需求。從今天的健康舞與生日歌，到市集的每一次互動、每一次篩檢與每一筆公益捐款，都是把健康放進生活的具體行動；走過46年，桃園醫院將繼續把政策方向化為可落實的服務與成果，陪伴大桃園一起動起來，走向更安全、更有溫度、也更健康的下一段路。



