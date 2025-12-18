健康台灣．全民動起來 桃園醫院46周年院慶大會

健康台灣．全民動起來，桃園醫院四十六周年院慶大會鄉。（桃園醫院提供）

記者陳華興／桃園報導

為響應政府推動的「健康台灣深耕計畫」，衛生福利部桃園醫院十八日舉辦「健康台灣．全民動起來」四十六週年院慶大會，以「健康台灣、行動桃醫」為主軸，把「預防重於治療、運動就是醫療」落實成民眾能參與、能帶回家持續做的健康行動。

走過四十六年，桃園醫院從急重症救治到慢性病照護、從院內醫療到社區健康網絡，始終相信真正的健康不是等生病才開始，而是在還來得及的日常，就陪民眾把正確選擇做成習慣，讓醫院不只是在需要時出現，更在平常就站在大家身邊，守護社區民眾健康。

院慶在熱鬧活力的氛圍中揭開序幕，現場配合國健署「七二二健康舞」帶動暖身，並邀請國策顧問簡文仁老師帶領全體貴賓與民眾做健康操，用最直接的方式把「動起來」落實在每個人身上。隨後全場齊唱生日快樂歌，不只是為桃園醫院四十六年的歷程留下溫暖記號，更像是一個共同的約定。

桃園醫院也以具體成果展現照護品質的硬實力。院方今年參與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會疾病照護品質認證，在腎臟病、急性心肌梗塞、慢性阻塞性肺病、心衰竭、腦中風等五項疾病照護領域，以及健康檢查品質認證全數通過，共取得六項品質認證，日前於二0二五年品質認證授證典禮接受表揚，象徵桃園醫院在臨床照護、跨團隊整合與品質管理的長期投入獲得肯定。

楊南屏強調，桃園醫院推動的是涵蓋「全人、全程、全隊、全家、全社區」的完整照護鏈，並持續導入智慧化透析系統、大數據臨床分析與精準診斷設備，讓照護更即時、更精準，也更能回應民眾在慢性病管理與健康促進上的需求。從今天的健康舞與生日歌，到市集的每一次互動、每一次篩檢與每一筆公益捐款，都是把健康放進生活的具體行動；走過四十六年，桃園醫院將繼續把政策方向化為可落實的服務與成果，陪伴大桃園一起動起來，走向更安全、更有溫度、也更健康的下一段路。