健康台灣／高榮陳金順改寫南臺灣醫療 連在遠洋漁船上海外日月光員工都能診治

高榮結合數位科技與跨院整合，把醫學中心等級的醫療服務送進社區與海外據點，讓「少跑一趟醫院、多一分安心」成為日常。圖／翻攝自高榮

智慧醫療不只是政策名詞，而是要真的改變大家看病的方式。在「引領健康臺灣新未來」論壇上，高雄榮總院長陳金順分享，南臺灣正用實際行動，把國家健康戰略轉化成社區、偏鄉與日常生活都用得到的醫療新模式。

談到南臺灣的醫療角色，高雄榮民總醫院一直站在最前沿的崗位上。身為高屏地區唯一的公立醫學中心，高榮長期承擔急、重、難、罕症醫療，同時也支援偏鄉、高齡長照、災難救護與國際醫療，是南部醫療體系的支柱。

以「從國家戰略到南臺灣實踐，打造智慧、韌性的區域醫療新生態圈」為題的院長陳金順認為，面對高齡化與醫療資源不均，光靠一間大型醫院已經不夠。「醫療必須從單點服務，變成整個區域會互相支援的系統。」因此，高榮近年將自己定位為「區域智慧醫療樞紐」與「韌性醫療備援中心」，把醫院、社區、長照與科技串成一張更有彈性的照護網。

高雄榮民總醫院院長陳金順將國家戰略實踐在南臺灣，打造出智慧、韌性的區域醫療新生態圈。圖／翻攝自高榮

所謂的國家醫療戰略就是「健康台灣」，實際政策便為行政院「精準健康產業策略行動方案」與衛福部「健康臺灣2030」。聚焦目標在：精準、智慧、永續、韌性。然後以AI、5G＋AIoT、跨域資通安全、淨零醫院為技術治理主軸。

高調講完了，陳金順的實際做法，便從數位醫療開始落地。高榮導入AI與數位工具，就是想解決一般民眾最常遇到的痛點。像是急性皮膚癢症平台，能協助民眾先做初步判斷，了解是否需要立刻就醫、該去哪一層級的醫療院所，減少焦慮，也降低急診負擔。

在偏鄉與高齡照護上，高榮推出智能行動巡迴醫療車，直接把檢查設備開進社區與榮家，協助長輩做骨質疏鬆、肌少症與超音波檢查，讓「看病不用跑很遠」成為現實。

高雄榮總打造智慧醫療暨遠距醫療照護中心，讓醫療不再受距離限制，從偏鄉社區到遠洋漁船，都能即時連線醫師、減少後送資源。圖／翻攝自高榮

2024年高榮成立智慧醫療暨遠距醫療照護中心，更進一步把醫療送到「到不了醫院的人」身邊。從遠洋漁船的即時醫療諮詢，到榮家長輩的急診超前檢傷，都有效減少後送與奔波，就連半導體封測大廠日月光遠在馬來西亞廠的員工都能受到台灣醫療的照護。

對高雄市民最有感的改變，則來自公辦公營合作。高榮承接高雄市立聯合醫院營運，透過醫療體系垂直整合，讓市民在家附近就能享有醫學中心等級的照護與資訊系統，補齊高雄整體醫療網絡。

從陳金順分享中，智慧醫療的核心並非硬件軟體的科技而已，更重要的是讓人少跑一趟、少等一點、多一分安心。從國家戰略走到南臺灣實踐，高榮正一步步把醫療變得更聰明，也更貼近生活。



