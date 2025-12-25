健康台灣／AI成為醫療新基建 下一步醫療模式讓醫院不再是病人「集中營」

工研院「引領健康臺灣新未來」智慧醫療論壇現場，集結醫界、科技與政策重量級講者。圖／工研院

現代醫療已不只是被動在醫院裡，也正在主動走進社區與生活日常。工研院舉辦智慧醫療論壇，集結醫界與科技圈重量級講者，從AI到在宅照護，勾勒出「健康臺灣」下一步該怎麼走。

醫療照護正在快速轉型，從「生病來」走向「提前守護健康」。工研院旗下的「健康樂活與智慧醫療照護聯盟」所舉辦的「引領健康臺灣新未來」論壇，主軸鎖定兩件事：「從醫療院所到社區」及「醫療數位革命與健康臺灣」。前者醫療如何走出集中式醫院、走進分散在社區就能解決？後者是如何利用數位科技真正改變台灣的健康照護環境。現場吸引超過300位產官研醫界人士參與，氣氛熱烈。

廣告 廣告

論壇邀請多位第一線重量級醫療決策者現身分享，包括亞東醫院院長邱冠明、衛福部醫福會副執行長林名男、台東馬偕醫院院長王光德，以及嘉義基督教醫院副院長劉中賢，從政策、醫院實務到偏鄉照護，分享第一線真實經驗。

工研院生醫與醫材研究所所長、同時也是聯盟秘書長的莊曜宇指出，台灣正加速把數位科技變成醫療體系的基本配備。不論是AI輔助判讀、遠距醫療、在宅照護，目的即是：讓醫療更早介入，達到更穩定、更具韌性控制。

他也提到，工研院長期和醫療院所、產業夥伴一起合作，把生醫、資通訊與工程技術整合起來，發揮「軟硬整合＋系統服務」的優勢，讓智慧醫療不只是概念，而是真的能在醫院、社區和家庭落地使用。

這次論壇也希望把台灣的臨床經驗、科技實力與產業鏈三方結合，打造有在地特色、又能走向國際的智慧醫療生態系。



回到原文

更多鏡報報導

健康台灣／高榮陳金順改寫南臺灣醫療 連在遠洋漁船上海外日月光員工都能診治

健康臺灣／不用只靠藥工研院押注科技醫療 焦慮症巴金森氏症都能進行數位治療

13把刀買齊才動手！張文恐攻布局1年 案發前晚先到誠品南西勘查