健康名人堂／罵髒話有助表現？研究顯示可集中注意力

罵髒話，通常被認為沒教養且不禮貌，一項研究卻發現，罵髒話可讓人集中注意力、放鬆心情，進而表現更好，偶爾在適當時機下罵幾句髒話，或許不是什麼壞事。

這篇論文去年12月發表在「American Psychologist（美國心理學家）」期刊，第一作者、英國Keele大學心理學高級講師Richard Stephens表示，在很多情況下，我們自覺或不自覺地克制自己，不會把實力完全展現出來，罵髒話或許可集中注意力，減少分心，增加自信，讓人有勇氣放手一搏。

擺脫社會束縛 大膽行動

過去研究發現，罵髒話時，可在身體挑戰中表現更好，例如讓身體在半空中停留更長時間。但罵髒話有什麼實質好處？心理機制是什麼？目前不是很清楚。

研究團隊認為，罵髒話或許能讓人進入一種不受約束狀態；也就是說，透過罵髒話，我們擺脫社會約束，讓自己更大膽地行動。

為確認這假設，他們進行兩項實驗，來自英國一所大學，約18歲到65歲的182名成年人，被要求先坐在椅子上，雙手放在大腿兩側椅子，抬起雙腳，同時伸直雙臂，支撐起全身重量。這個有點像男子體操雙槓的椅子俯仰撐動作，肌肉需持續用力，時間愈久，人愈不舒服，研究團隊以60秒為安全上限。

過程中，每位參與者隨機完成兩項測試，其中一項以正常說話音量，每兩秒重複一次罵出他們選擇的髒話，另一項測試則重複說出中性詞句，比如桌子、椅子、水果或蛋糕等。結果發現，罵髒話的人維持高強度動作的時間，比使用中性詞句者長10至11%，增加2.5秒到3秒。

心理測量呈現更深層的意義，罵髒話的人處於更全神貫注的狀態，除了當前測試，其他一切從意識中消失，讓表現更加突出。

研究人員透過兩個相互競爭的大腦系統框架，解釋研究結果。其中，行為抑制系統扮演煞車作用，抑制衝動行為，優先考慮謹慎行事；行為活化系統則相反，把注意力集中在眼前目標，付諸行動。

產婦飆罵幾句 有助分娩

Richard Stephens認為，罵髒話可能暫時壓制行為抑制系統，加強行為活化系統。罵髒話時，可能向大腦發出訊號，表示正常約束機制已解除，可動用平時被壓抑的儲備能量，進而讓表現顯著提升。

Richard Stephens表示，這些發現有助於解釋為什麼罵髒話如此普遍，因為它實際上是一種不消耗熱量、不含藥物、成本低廉且唾手可得的工具，可在我們需要提升表現時派上用場。例如公開演講之前，可透過罵些髒話緩和焦慮情緒；被送到產檯的產婦，扯開喉嚨飆罵幾句，或許讓自己不再那麼怕痛，順利生下小寶寶。

但研究人員也提醒，除了健身房，還沒在其他場景進行罵髒話的研究，把髒話罵出口之前，還是要注意禮儀，避免不必要的困擾。

