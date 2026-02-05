健康團圓過好年 新北「左流右新」2/10開打

《圖說》接種資料照片。〈衛生局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】農曆春節將至，連續假期間、走春拜年及國內外旅遊等活動頻繁，恐增加呼吸道疾病傳染風險。新北市衛生局為照顧更多市民防疫需求，將於2月10日下午2至4時於新北市板橋區景星市民活動中心、2月11日下午2至4時於板橋北極宮(新北市溪崑二街73巷1號)及2月11日下午2至4時於永和區愛買永和店(新北市永和區民生路46巷56號)設立疫苗接種站，接種疫苗後約需2週才能產生足夠保護力，現新北市剩餘公費疫苗約2萬劑，符合公費流感及新冠疫苗資格的民眾，請儘速前往接種，以提升保護力，安心過好年。

衛生局表示，依據疾管署監測資料顯示，新北市115年第4週(1月25-31日)類流感門急診就診1萬8千餘人次，較前一週上升8%，近期疫情呈上升趨勢，疾管署分析，農曆春節期間流感將進入流行期。

新北市自114年10月起已累計73例流感併發重症病例，其中17例死亡。衛生局說明，長者、幼兒、孕婦、具慢性疾病等高風險族群，接種疫苗後可大幅降低重症及死亡之風險，請尚未接種過本季流感疫苗之民眾把握機會，儘速安排接種，提升群體免疫。

另新冠LP.8.1疫苗自今年1月1日起至本年2月28日開放全國滿6個月以上民眾接種，鼓勵市民「左流右新」同時接種，獲得雙重保護，守護自己與家人的健康。