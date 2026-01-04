健康好厝邊 斗六慈濟醫院啟業七年

雲林斗六慈濟醫院是社區的好厝邊，今天是啟業7周年慶，歡慶生日，醫護同仁趁著假日，前往斗六市的溝埧社區，替民眾進行健康篩檢，檢查項目內容不少，除了基礎的抽血檢查，還有癌症篩檢，預防勝於治療，提高民眾健康意識。

「我們的里民只要有滿30歲，都可以來健康檢查。」

廣播通知，邀請更多溝埧社區民眾來健康檢查。斗六慈濟醫院和斗六市衛生所，一共配合八場，這是第一場社區篩檢。

斗六市衛生所主任 籃文伶：「我們篩檢的項目有，血糖、血壓、膽固醇、癌症檢查，特別宣導，我們今年的癌症，總共有五癌篩檢，包括胃癌的部分。」

斗六慈濟醫院院長 簡瑞騰：「我們把子抹車、乳攝車，還有所有簡單檢查的儀器，視力保健和抽血檢查，都可以搬來到我們社區裡面，可以提升他們健康的意識。」

歡慶斗六慈濟醫院七周年生日，用行動表達心意，醫護同仁和志工一共出動三十多人服務社區民眾。

斗六慈濟醫院護理師 蘇恩雅：「在社區的老人家，能夠讓他們，不用大老遠的跑去醫院，去做這些健康檢查。」

社區民眾 陳岳廷：「問(診)也都很詳細，尤其是對身體行動比較不便的，很照顧，非常感謝。」

從基礎的量血壓、抽血檢查，到問診了解身體狀況，醫護同仁細心有耐心，遇到瘖啞人士，使用手機溝通，斗六慈濟醫院用心替民眾的健康把關。

溝埧社區發展協會理事長 劉耀升：「對我們的老人是一種福利，我們來這裡就可以知道先預防 ，現在預防要重於治療。」

深入社區，舉辦小型成人健檢，透過有意義的活動傳遞祝福。

「斗六慈濟醫院，七歲生日快樂。」

