健康就是不要生病？先搞懂什麽是「健康老化」 從年輕到高齡逐步實踐！

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你是否曾想過自己迎接100歲生日的那一天？是與親友歡聚、談笑風生，還是病怏怏地躺在床上，連翻身都要旁人協助？醫療技術進步，人類壽命不斷延長，人口結構也正在快速改變。根據內政部最新戶口統計，台灣65歲以上人口已達465萬人，占總人口19.99%，距離「超高齡社會」20%的門檻僅一步之遙；國發會人口推估查詢系統也顯示，到了2045年，該比例將進一步攀升至35%。

這段多出來的時間，你想要怎麼過？衛福部統計，2023年國人平均壽命80.23歲，健康平均餘命則為72.45年；換言之，國人平均有約7.78年，可能要在失能、臥床或慢性病纏身的「不健康餘命」度過。近年來，國內外皆積極推動健康老化理念，期望在高齡化社會中，協助長者延緩失能、維持生活品質。人人都期盼晚年健康快樂就好，但你真正了解過什麼是「健康老化」嗎？

不是要你不生病 醫揭「健康老化」核心概念

世界衛生組織（WHO）將健康老化定義為「在老年時期，發展並維持足以支撐良好生活品質的身心功能。」高齡醫學權威、台北關渡醫院陳亮恭院長表示，換個較易理解的說法，其實就是「想辦法免於老後失能、失智」，積極維持認知與行動兩大能力。

廣告 廣告

不過，國人習慣將「健康」等同於「沒有生病」，在這個慢性病盛行的時代幾乎是不可能的任務。衛福部2022年老人狀況調查報告顯示，65歲以上長者有近半數自評健康狀況僅為普通或不好，「但放眼國際，台灣長者失能與失智比例也沒有特別偏高。」

健康資訊常以疾病分類釀誤解 「以終為始」先思考理想晚年

陳亮恭院長分析，醫藥、保健資訊長期以「疾病」為討論重點，例如糖尿病、高血壓等單一疾病的防治。長輩們來來回回聽了幾十年，「不要生病」成了根深蒂固的觀念，年齡漸長免不了慢性病上身，就容易焦慮不安，總覺得自己「不夠健康」。

預防糖尿病、預防高血壓，都是片段化的疾病控制，並非從「一個人的健康」去思考。為了打破迷思，陳亮恭院長強調「以終為始」，引導民眾先想像自己100歲生日時的理想模樣。「絕大多數人都希望能夠自理生活、腦袋清楚、不需依賴他人照顧，這其實就是不失能、不失智的具體表現。」當最終目標清楚，就不會在各種複雜的疾病指標中迷失腳步，而是可以按照不同年齡階段的需求，整合出一套完整的健康策略。

別等老了才開始準備 人生各階段有不同的功課

社會常以65歲作為高齡的分界，但人不可能活到特定歲數，才突然要為老化做準備。陳亮恭院長指出，一致的原則為強化身體活動和認知能力、維持社會連結。年輕族群可以將健康視為「存款」，在25歲健康巔峰期的前後，透過規律運動、均衡飲食與良好人際關係，為老年累積充足的功能儲備。

來到40至50歲左右的青壯年期，則是生理功能開始明顯下滑的轉折點，健檢紅字變多，又要照顧年邁父母，對維持健康也更有感。在這個階段，必須採取比年輕時更明確、更具策略性的做法，包含定期的肌力訓練、確保充足的蛋白質攝取，並積極控制慢性病、心血管疾病等風險。

步入高齡，衰退速度加快，長輩們要「做得更多、補得更多」，這時的重點，要放在如何將日常生活與慢性病管理緊密結合。陳院長也提醒，尤其要打破傳統「粗茶淡飯較健康」的誤解，年長國人普遍蛋白質攝取不足，正是加速身體機能退化的原因之一。

健康老化要「上全餐」 6大功能指標缺一不可

接下來，要如何確認自己正走在「健康老化」的路上？陳亮恭院長提到，國健署參考WHO「長者整合性照護指引（ICOPE）」，制定長者功能評估量表，涵蓋認知功能、行動能力、營養、視力、聽力及憂鬱六大功能面向。透過「記憶力有沒有減退」、「能否連續起立坐下」等簡單問題，民眾即可定期掌握自己的健康狀態。

「健康老化得上全餐，不能單點！」他強調，各項指標都與失能、失智風險環環相扣、缺一不可，國際間已發展出類似兒童生長曲線的「老化曲線」，協助長者了解自身狀態與同齡者預期的差距，及早介入處理。

不知道從何下手？了解現有社會資源 健康老化其實不難

陳亮恭院長指出，國健署持續聯合各級衛生所和醫療院所推動ICOPE檢測，協助長者進行功能評估，並根據結果制定治療計劃或協助轉介，民眾可至各縣市衛生局官網查詢相關合作單位；全國各地也設有「銀髮健身俱樂部」，提供專業的身體活動指導。患有慢性病的長者，則可以向醫療院所了解與疾病控制結合的應對策略。

要實踐健康老化並不難，陳院長分享，只要把概念說清楚、建立正確的理解，多數民眾都能接受。接著每天落實規律運動與均衡飲食，自然而然養成習慣，也同時在為延長健康餘命打下基礎，「活得久、也活得好」就不再只是停留於想像。

【延伸閱讀】

長輩為何常墜詐騙陷阱？醫：不是貪心是「1功能」退化中 家屬可以這樣做

學樂器不嫌晚！醫：維持認知功能、加強記憶力 6大益處鍛煉大腦緩老化



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67198

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw