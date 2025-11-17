健康就是錢錢！國泰人壽靠「外溢機制」打造健康新貨幣
財經中心／師瑞德報導
為落實「讓健康有力於你」的長期承諾，國泰人壽自2024年起推動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」四大行動方案，迄今不到一年，已投入超過新台幣2億元資源，深化保戶健康促進。最新發佈的《2025國泰人壽保戶健康年報》也指出，每日步行7,500步的保戶住院率可下降達25%，顯示健康行為的長期累積確實對健康具有正面效益。
看準外溢保險制度在提升健康意識上的影響力，國泰人壽今日宣布，自2026年起將全面升級外溢回饋機制，從原本的「保費折減」制度改為「全發小樹點」回饋，進一步擴大與國泰集團小樹點生態圈的串聯，提供保戶更多元的健康回饋選擇。
國泰人壽總經理劉上旗表示，2026年將啟動三大關鍵行動，首要即是「外溢＋」，將全數健康險商品納入外溢回饋架構，並透過小樹點週週回饋制度，鼓勵保戶落實健康行為。這些點數不僅能兌換國泰健康生態圈內的健康商品與服務，也可於集團旗下多項場景使用，提升保戶參與感。
第二項關鍵行動是「服務＋」，國泰人壽積極拓展健康服務的深度與廣度。例如在飲食健康上，今年攜手國泰健康管理開發「飲食拍拍」AI飲食辨識服務，保戶只需拍攝餐盤照片上傳，即可獲得營養建議與下一餐飲食調整方向。同時也聯手國泰綜合醫院推出「健康輕鬆學」影音內容，未來將針對骨質疏鬆、健康檢測等議題持續推動客製化服務。
第三項行動為「夥伴＋」，國泰將串聯「通路、保戶、醫療專家、商戶、全民」等五大關鍵夥伴，打造一個全面健康倡議體系。劉上旗舉例，「國泰健康家」計畫已培訓超過2,000名業務人員取得認證，強化其健康識能，有效協助保戶及早識別潛在健康風險。他也分享一名「健康家」業務員協助保戶發現甲狀腺惡性腫瘤的實例，說明健康推廣對保戶實質影響。
過去一年，「讓健康有力於你」四大行動已取得多項具體成果。國泰人壽因應保戶心理健康洞察，推出全台首張結合心理諮商服務的女性外溢保單，五個月創下近3.8萬件銷售紀錄；旗下健康平台「FitBack健康吧」導入正念冥想任務，累積使用人次突破百萬，成為最受歡迎的健康任務之一，且使用者中七成為女性，平均年齡46歲。平台會員總數也已突破170萬人，較去年底成長36%。
國泰人壽也透過健康點數激勵機制，推動保戶參與週週任務，初年度外溢保單於保費收入與新契約件數皆名列市場冠軍。截至第三季，國泰發起的「步步攻億走」活動已吸引近40.7萬名民眾與企業員工參加，累計步數更突破2,400億步，顯示健康倡議已從口號走入日常生活實踐。
劉上旗強調，國泰人壽未來將持續投入每年至少億元以上的資源，並以「健康＋保險」雙核心為支柱，提供更貼近保戶需求的健康促進服務，朝向與保戶「共創健康」的目標邁進。
