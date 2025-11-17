健康就是錢錢！國泰人壽靠「外溢機制」打造健康新貨幣

財經中心／師瑞德報導

為落實「讓健康有力於你」的長期承諾，國泰人壽自2024年起推動「健康新組織、健康全外溢、健康點數GO、國泰健康家」四大行動方案，迄今不到一年，已投入超過新台幣2億元資源，深化保戶健康促進。最新發佈的《2025國泰人壽保戶健康年報》也指出，每日步行7,500步的保戶住院率可下降達25%，顯示健康行為的長期累積確實對健康具有正面效益。

看準外溢保險制度在提升健康意識上的影響力，國泰人壽今日宣布，自2026年起將全面升級外溢回饋機制，從原本的「保費折減」制度改為「全發小樹點」回饋，進一步擴大與國泰集團小樹點生態圈的串聯，提供保戶更多元的健康回饋選擇。

國泰人壽總經理劉上旗表示，2026年將啟動三大關鍵行動，首要即是「外溢＋」，將全數健康險商品納入外溢回饋架構，並透過小樹點週週回饋制度，鼓勵保戶落實健康行為。這些點數不僅能兌換國泰健康生態圈內的健康商品與服務，也可於集團旗下多項場景使用，提升保戶參與感。

第二項關鍵行動是「服務＋」，國泰人壽積極拓展健康服務的深度與廣度。例如在飲食健康上，今年攜手國泰健康管理開發「飲食拍拍」AI飲食辨識服務，保戶只需拍攝餐盤照片上傳，即可獲得營養建議與下一餐飲食調整方向。同時也聯手國泰綜合醫院推出「健康輕鬆學」影音內容，未來將針對骨質疏鬆、健康檢測等議題持續推動客製化服務。

第三項行動為「夥伴＋」，國泰將串聯「通路、保戶、醫療專家、商戶、全民」等五大關鍵夥伴，打造一個全面健康倡議體系。劉上旗舉例，「國泰健康家」計畫已培訓超過2,000名業務人員取得認證，強化其健康識能，有效協助保戶及早識別潛在健康風險。他也分享一名「健康家」業務員協助保戶發現甲狀腺惡性腫瘤的實例，說明健康推廣對保戶實質影響。

過去一年，「讓健康有力於你」四大行動已取得多項具體成果。國泰人壽因應保戶心理健康洞察，推出全台首張結合心理諮商服務的女性外溢保單，五個月創下近3.8萬件銷售紀錄；旗下健康平台「FitBack健康吧」導入正念冥想任務，累積使用人次突破百萬，成為最受歡迎的健康任務之一，且使用者中七成為女性，平均年齡46歲。平台會員總數也已突破170萬人，較去年底成長36%。

國泰人壽也透過健康點數激勵機制，推動保戶參與週週任務，初年度外溢保單於保費收入與新契約件數皆名列市場冠軍。截至第三季，國泰發起的「步步攻億走」活動已吸引近40.7萬名民眾與企業員工參加，累計步數更突破2,400億步，顯示健康倡議已從口號走入日常生活實踐。

劉上旗強調，國泰人壽未來將持續投入每年至少億元以上的資源，並以「健康＋保險」雙核心為支柱，提供更貼近保戶需求的健康促進服務，朝向與保戶「共創健康」的目標邁進。

國壽2026年3大關鍵行動之一為「夥伴+」，攜手「通路、保戶、醫療專家、商戶、全民」等5大夥伴全面推動健康。右二為國壽總經理劉上旗，右起為國泰綜合醫院社區醫學部主任莊海華、蛹之生心理諮商所所長譚慧蘭及國泰健檢富霖診所資深營養師李宜芳。（圖／國泰人壽提供）

國泰人壽深度推廣健康服務，今年結合AI與國泰健康管理合作開發「飲食拍拍」飲食辨識服務，保戶只要用手機拍攝餐盤照片上傳辨識，即可獲得攝取營養分析及建議下一餐如何調整飲食。（圖／國泰人壽提供）

國泰人壽深度推廣健康服務，今年結合AI與國泰健康管理合作開發「飲食拍拍」飲食辨識服務，保戶只要用手機拍攝餐盤照片上傳辨識，即可獲得攝取營養分析及建議下一餐如何調整飲食。（圖／國泰人壽提供）

國泰人壽深度推廣健康服務，於「FitBack健康吧」打造正念冥想任務，獲得熱烈迴響，已突破百萬使用人次，今年再升級推出符合不同年齡層需求，提供所需正念冥想技巧。（圖／國泰人壽提供）

