健康幣要來了？如何賺點數折抵現金？衛福部研擬最新規劃一次看

根據統計，國人平均餘命達80.77歲，但是「不健康年數」卻占了7至8年。衛福部宣布2026年起推出全新的「健康幣」，希望透過打疫苗、做健檢來賺取健康幣的方式，讓大家取得回饋並兌換好處，刺激全民對健康照護的關注，期盼透過提高健康意識，有望延長健康長壽的時間。什麼是健康幣？什麼時候上路？

現在已經有的「健康存摺」，主要是登錄各項檢查資料；而衛福部想推出的「健康幣」，重點則在於讓民眾對於健康促進的行為產生價值。（編輯推薦： 免費成人健檢來了！30歲以上申請預約步驟、資格項目懶人包 ）

依照衛福部長石崇良透露，預計的規劃是對於民眾健康促進或預防保健的行為，例如打疫苗、量血壓、健檢篩檢等，無論是公費或自費，都能夠累積健康幣點數，用以折抵各項健康活動或運動用品的消費。

「健康幣」何時上路？雖然尚未定案，但石崇良說目前衛福部全力規劃中，最快明年第1季就會上路。值得注意的是，健康幣將以「健康存摺」APP為使用平台，故採實名制、無法轉讓點數給其他人。

健康幣怎麼集點？

依照目前衛福部的初步規劃，健康幣集點預計會以兩階段的方式實施。第一階段以政府推動的各項預防保健措施為主，包括打疫苗、成人健檢或進行各項健保活動，都能獲得健康幣。

若以10月開打的流感與新冠疫苗為例，未來可能打1支疫苗就獲得100點，2支得200點，以此類推。（編輯推薦： 公費流感疫苗開放預約！疫苗廠牌、副作用、建議施打原因就看這篇 ）

至於第二階段，則有望擴大連結其他活動，例如自費健檢、上傳穿戴式裝置（如Apple Watch、Galaxy Fit等）內運動資料，一樣能獲得健康幣點數。

健康幣集點可以換什麼？

石崇良表示，衛福部預計攜手疾管署、國健署，並規劃與運動部和教育部進行跨部會合作，未來健康幣除了能扣抵健康相關產品或服務的費用，還能在運動用品、連鎖藥局等業者使用，也可能和超商合作，例如提供無糖飲料折抵等。



