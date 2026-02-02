「健康幣」將上路 打疫苗、癌症篩檢可換健康回饋

繼運動部推出「運動幣」概念後，衛福部也預告將正式推動「健康幣」制度，旨在鼓勵民眾主動參與健康促進行為。根據規劃，民眾只要完成公費或自費疫苗接種，或是定期接受癌症篩檢，即可累積點數。衛福部次長莊人祥指出，「健康幣」目前正積極籌備中，未來民眾可透過累積的點數兌換各項健康相關優惠，藉此提高國人對疾病預防與早期篩檢的意願。

結合健保快易通APP平台 打造大健康產業鏈

「健康幣」的核心理念是結合公共衛生政策與誘因機制，將健康促進轉化為實質價值。莊人祥表示，這項制度將以現行的「全民健保行動快易通│健康存摺APP」為基礎，在程式中新增專區，清楚呈現各項可累積點數的健康項目，讓民眾隨時查詢進度。目前已有多個產業表達跨界合作意願，包括連鎖便利商店、壽險公司、運動相關單位及健康管理APP業者，有望串連成完整的大健康產業鏈，讓點數能實際轉化為民眾可用的福利。

在兌換內容方面，衛福部強調將以「促進健康」為核心原則並審慎把關，確保合作商品符合健康導向。未來的回饋品項預計包括折抵運動場館費用、購買健康食品、無糖飲品、蔬食便當或運動課程等。相關資料將由衛福部資訊處負責整合，並串聯健保署與國健署系統，甚至與醫療院所及合作廠商連動，以提升使用便利性並確保資訊安全。

次長莊人祥以癌友身分領騎 籲定期篩檢與適度運動

莊人祥今日參加癌症希望基金會舉辦的「北高雙城自行車騎行挑戰」時，不僅擔任領騎人員，更以「癌友」身分分享抗癌心路歷程。他表示，定期篩檢對於早期發現疾病至關重要，且根據國內外研究證實，罹癌後若能配合規律運動，能顯著減輕癌因性疲勞並提升生活品質。此次活動號召近100位醫護人員與志工參與，挑戰在3天內完成北高400公里的騎乘，共有8位勇士挑戰全程完賽，共同呼應2026年世界癌症日的主題，鼓勵癌友重建生活節奏。

簡化流程克服數位落差 預計最快4月公布上路時程

長者在使用APP上的「數位落差」困難，莊人祥承諾，APP將會簡化操作流程，並加強對長輩的數位工具應用協助，確保健康政策的普及性。關於健康幣正式上路的具體日期，是否如先前規畫最快於4月啟動，衛福部表示目前進度正緊鑼密鼓進行中，屆時將會統一正式公布。在資安防護上，則會延續健保快易通現有的身分驗證機制，持續強化資訊安全控管，確保民眾個資在累積與兌換健康幣的過程中受到完整保護。