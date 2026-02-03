「健康幣」將上路！打疫苗、癌症篩檢換健康回饋

為了鼓勵民眾促進健康，衛福部預計推出「健康幣」，只要民眾接種疫苗、接受篩檢等就能累積點數，有機會兌換健康商品，或折抵運動場館費用等健康回饋，衛福部次長莊人祥指出，預計將在今年4月正式上路。

衛福部長石崇良日前規劃推出「健康幣」，只要接種疫苗、做體檢或癌症篩檢等，都可以累積點數。衛福部次長莊人祥表示，到時候將以健保署的「健保快易通」APP作為使用平台，會納入相關的篩檢或是疫苗接種項目，並展示符合公費資格對象的健康紀錄，例如當年接種過的疫苗、進行過的篩檢等等。

廣告 廣告

莊仁祥說明，衛福部會透過這些紀錄發放點數，讓民眾可以利用點數，在超商等地兌換對健康有益的品項，例如無糖飲料、蔬食便當或是折抵運動課程等，預計最快今年4月正式上路。至於外界擔憂高齡者的使用會存在數位落差的問題，衛福部也強調，會設計出符合資安要求，同時簡便操作的使用模式。

台視新聞／王孜筠 責任編輯／馮康蕙

更多台視新聞網報導

醫療暴力頻傳 2024年通報達444件、創近5年新高

春節急診不塞車 台大首開「公床」不分科別可用

藍白推「台灣未來帳戶」 石崇良憂排擠長照、健保資源