健康年菜新觀念 創意融入全植物食材

為了迎接即將到來的過年，國民健康署特別推廣，以「植物性飲食」為主的年菜新觀念，包含堅果紫米飯、鮮菇湯等等的創新料理，基底都是利用，原型、在地食材，能兼顧色香味與健康。主因源自國人，普遍存在蔬果攝取量不足，高油、高鹽的飲食狀況，導致三高、心血管疾病風險上升，希望能藉此一改，過年就要大魚大肉的飲食觀念，慢慢找回健康，也有研究指出，攝取植物性飲食，能降低16%心血管疾病風險。

美味年菜，通通擺上桌，五彩繽紛的色彩，不只看了讓人食指大動，仔細看看每道菜，都是屬於原型與當季在地食材。

廣告 廣告

國健署署長 沈靜芬：「多食用一些當令時節的這些蔬果，增加一些膳食纖維的一些攝取，那另外這些植物性的這些飲食的話，也包含了一些豆類，它可以真的是兼顧一些營養，跟永續低碳的概念。」

「擺上我們的這一個柳丁，然後再擺上我們的這個蓮霧。」

翻轉過去高油、高糖飲食型態，融入新觀念植物性飲食，原因就出在近年來，普遍民眾都有飲食不均衡的問題，78%的人，蔬菜攝取不足3份，89%水果攝取不足2分，乳品類、堅果類也同樣不足，在鹽分的部分則是有超過63%的人，超過建議量6功克，糖的部分也是有不少人，都攝取過量。

台北市社區營養推廣中心營養師 陳盈君：「以植物油為主，盡量不要去用那些動物性的油脂，像是豬油、奶油那些，我們加一湯匙到兩湯匙的油，其實就足夠了，那如果是蛋白質的部分，我們其實是建議說，我們每餐要吃至少一個掌心的蛋白質，那通常我們年菜都是會超過的。」

現代人講求營養健康，不用天天都吃的像過年一樣澎湃，從餐桌開始改變，兼顧美味、色香味俱全。

更多 大愛新聞 報導：

銀髮族膳食注重營養 易咀嚼更好吸收

巧藝志工針線情 造型提袋結緣布施

