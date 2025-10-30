健康從齒開始 屏東啟智教養院義診

或許有些人害怕看牙，但這群人，不只畏懼看牙，對牙醫師來說也是一種挑戰，他們是，屏東啟智教養院的院生，慈濟人醫會每半年到院區義診，提供各項口腔治療，看牙過程，醫療團隊需付出相當大的耐心，安撫院生看牙恐懼情緒，而且這項服務已經超過20年。

「啊 啊 要打開才洗得到哦，蟲蟲才會不見了。」

就像哄小朋友一般，慈濟人醫會到屏東啟智教養院義診，無論醫師、牙助到志工，每個人、每個環節都需要高度耐心「小妹嘴巴打開。」

慈濟人醫會牙助 孫玉珍：「看他是講國語 還是台語，要讓患者信任你啊。」

慈濟人醫會醫師 蔡坤寶：「病苦的人沒辦法去醫院，我們就直接過來這邊。」

屏東教養院院長 陳穩仁：「人醫會進來我們教養院，真的是對我們幫助很大，在這邊感謝人醫會 21年來，不間斷的協助。」

長達21年來每半年的義診活動，慈濟人醫團隊付出無所求，過程也會修正更好診療方式

慈濟人醫會護理師 郭慧芬：「診療台移到戶外來，可以增加診療的空間，那第二個就是，我們診療台的數量也可以增加。」

慈濟人醫會牙醫 張志勤：「能夠參加這樣的活動當然是很有意義，畢竟要付出自己的時間，也要大家的配合。」

透過每次義診，能為教養院院生拔除病痛，為他們健康把關。

