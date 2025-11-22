健康找在地！新北北大特區《Lipahak 感恩節》原民好味入社區
記者蔡琇惠／新北報導
新北市原民局今(22)日於三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak 感恩節》市集，邀集新北市原住民族攤商展售特色風味美食與手作文創品，並將三峽「Lipahak 野菜園區」及「Lipahak 三鶯原生態園區」的新鮮無毒野菜帶入社區，與市民一同分享健康食材與文化故事。三峽區區長施玉祥亦親臨現場支持，肯定活動成功將原民農耕智慧與在地食材帶入社區，展現地方與文化友善連結；現場更有新北市經濟發展局「群眾募資輔導計畫」業者參與，展現跨局合作成果，推廣原住民族食農文化。
新北市原民局指出，本次市集除販售兩處農園的新鮮野蔬外，也邀請多位部落 ina 與青年創業者設攤分享原民好味。「Ina 的野菜便當」攤位以農園現採野菜入菜，展現阿美族飲食文化特色；「秋手作」攤位則以當季水果製成果醬，健康美味又具創意。除此之外，現場的「芒草掃把鑰匙圈」體驗活動，由農園媽媽帶領大小朋友運用部落常用植物－芒草，編織小掃把吊飾，象徵在歲末年終掃去煩憂、迎接好運。
原民局提到，為展現跨局合作能量，原民局此次邀請經發局「群眾募資輔導計畫」的業者共襄盛舉，其中由梨山第三代泰雅族青農－林廷崴創立的「林山農選有限公司」代表設攤。林廷崴自 2016 年創業以來，致力推動「健康、新鮮、公平交易」的高山農產品，並串聯在地小農，共同提升產地能見度與市場競爭力，展現原住民族青年在創新經濟中的新力量。
新北市原民局局長林瑋茜 Siku Yaway 表示，Lipahak 野菜園區及 Lipahak三鶯原生態園區是新北市推動原住民族食農教育的重要據點，截至目前已辦理 10 場次食農推廣活動，每場次約有 20 位市民參與，廣受好評。此次首度移師三峽北大特區辦理市集，希望讓更多市民接觸珍貴的阿美族野菜文化，體驗自然永續的農耕智慧，也藉由社區市集引流人潮、促進農產品銷售，減少運輸碳足跡，帶動部落產業發展。未來原民局將持續推動原民文化與城市生活的連結，讓文化傳承、環境永續與地方創生共同並進。
其他人也在看
融入在地特色 新北邀您來鶯歌永吉公園FUN心玩
世界兒童日，旨在增進全球兒童凝聚力，致力實現每個孩子的權利。近年新北市政府積極推廣「兒童友善綠空間」理念，適逢表彰與推廣兒童日這一重要節日，在此景觀處跟大家推薦鶯歌永吉公園，它不僅是新北市結合在地文化與自然特色的代表場域，園內的設施亦可供孩童安全放心的嬉戲遊玩，展現城市與親子間共融互動與推廣美好願景。永吉公園坐落於知名的陶瓷藝術之鄉，公園設計深度融入鶯歌在地特色，以「陶瓷文化」為靈感來源，結合遊具造型與地景設計，創造出兼具美學與遊戲功能的特色空間。園內設置大型陶瓷風格地景藝術，鮮豔且具有造型感的彩色鞦韆、豐富的沙坑與水霧廣場，營造多元感官體驗環境。這些特色造型不僅帶給孩子歡樂，也讓親子同遊時感受到濃厚的陶瓷文化氛圍，成為親子共度美好時光的理想場所。另外，園區遊具在設計上兼 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
泰山楓樹河濱公園「蒜香藤」 感受浪漫紫爆視覺饗宴
時序入秋，全臺各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園等三大私房賞花秘境。這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，市民朋友要把握稍縱即逝的黃金7至10天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴！新北市景觀處表示，泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺的紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，這其實是條由里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。此外，鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆，也是浪漫賞花點之一。沿著步道走至籃球場，邊坡上盛開的蒜香藤便會映入眼簾。民眾可以在花棚下休憩，一邊欣賞紫花美景，一邊讓孩子在三座雙層迴旋溜滑梯、沙坑和盪鞦韆等設施中盡情玩耍，是假日親子野餐踏青的最佳選擇。三重區的二二八和平公園，被譽為都會中難得一見的綠色瑰寶。園區內最引人注目的，是設有音樂台與大草皮的寬闊多功能廣場。公園以忠孝路一段為界，巧妙地劃分出兩座各具特台灣好新聞 ・ 1 天前
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清
男持鐵棍隨機攻擊 夫妻頭部受傷...犯案動機待釐清EBC東森新聞 ・ 17 小時前
獨／後方突襲畫面曝 嫌持鐵棍挑「長輩」攻擊 倒地仍不停手
新北市三重區發生駭人聽聞的隨機攻擊事件！一名顏姓男子持鐵棍無故襲擊路人，造成3名無辜民眾受傷，其中包括一對夫妻和一名70多歲的婦人。事發時，嫌犯非常兇狠，即使婦人已跌倒在地，仍不斷揮舞鐵棍施暴。目擊者形容，現場雖有多名路人，但因嫌犯手持武器，無人敢上前制止。警方表示，被害人與嫌犯並無交集或恩怨，令人髮指！這起事件再次提醒民眾注意人身安全。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
2台男東京街頭遭鐵棒攻擊「滿臉是血」 警逮5嫌！年齡職業曝光
今年7月，在東京千代田區街頭發生暴力搶案，2名台灣籍男性遭到嫌犯用催淚噴霧噴射後，再遭鐵棒攻擊受傷，渾身是血，嫌犯隨後企圖搶奪受害人行李箱。東京警方目前已逮捕5名嫌犯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
毒駕執法新制首日 北市警查緝3毒駕唾液快篩呈安非他命陽性反應
[Newtalk新聞] 台北市警局昨（20）日起啟動唾液毒品快篩檢測執法，自辦「擴大取締酒駕、毒駕兼防制危險駕車勤務」，提供初篩試劑讓同仁用於勤務中，能迅速、準確、高效率判斷駕駛人有無毒駕情事，並依試劑呈陽性反應結果，當場開立罰單、車輛移置保管、吊扣其駕駛執照，遏止毒駕行為，維護民眾生命財產安全。執法首日警方運用唾液毒品快篩試劑，查獲毒駕案件3件，均呈安非他命陽性反應。 該毒駕執法新制係交通部及內政部於今(114)年11月19日修正並頒布「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」第19條之4，新增條文主要係為推動唾液毒品快篩試劑成為第一線員警執法檢測工具，並明確對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試之檢測程序及拒測處置作為，以防制毒駕危害；另內政部警政署針對唾液毒品快篩試劑的使用時機、執法流程及相關法規等，於今（114）年11月20日函發「取締疑似施用毒品後駕車作業程序」，正式啟動唾液毒品快篩試劑執法。 執法首日，北市警依法將疑似毒駕的駕駛人攔查後，告知其執法程序及快篩試劑使用方式、保存期限等規定，全程錄音錄影，以保障駕駛人權利；若拒絕檢測者，則重處新台幣18萬元罰鍰、車輛移置保管及新頭殼 ・ 1 天前
影／毒蛋事件掀食安疑慮 林世賢推「健康蛋認證」政策
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】近期毒蛋事件引發社會高度不安，彰化縣長擬參選人林世賢21日表示，這次事件讓互傳媒 ・ 1 天前
新北景觀處精選三處「蒜香藤」花瀑秘境 邀您搶拍浪漫秋景
您準備好迎接這波「紫色震撼」了嗎？時序入秋，全臺各地正上演一場如爆炸般盛開的紫色花潮，主角正是唯美壯觀的蒜香藤！新北市景觀處特別精選本市三大私房賞花秘境：泰山區楓樹河濱公園、鶯歌區永吉公園，以及三重區二二八和平公園。這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，歡迎市民朋友把握稍縱即逝的黃金七至十天，漫步在夢幻的花瀑廊道下，感受這場浪漫紫爆的視覺饗宴。新北市景觀處二十一日表示，泰山楓樹河濱公園有座長達近二百公尺的紫色長廊，隱身於楓樹里河堤邊，這其實是條由里長及志工悉心照料的蒜香藤廊道。花開時節一串串密集的花穗從枝頭垂掛而下，氣勢磅礡，宛如懸掛在綠色植被上的紫色瀑布。無論是近距離拍攝花串細節，或是登上堤防制高點俯瞰整片花牆，都能捕捉到令人屏息的畫面。另外，鶯歌永吉公園親子同樂的花下 ...台灣新生報 ・ 1 天前
男子街頭持棍攻擊路人又藏毒 三重警當場逮捕並查出毒品
記者蔡琇惠／新北報導 新北市三重區三和路四段382巷口今（22）日09時33分許發生…中華日報 ・ 13 小時前
新北泰山、鶯歌、三重「蒜香藤」盛開 把握10天花期賞紫色花瀑
秋季紫色花潮「蒜香藤」迎來盛開高峰，新北綠美化環境景觀處盤點3大賞花秘境，包含泰山楓樹河濱公園有座長達近200公尺的紫色長廊、鶯歌永吉公園親子同樂的花下鞦韆、三重228和平公園，景觀處長林俊德表示，這些地點的蒜香藤正迎來短暫的花期高峰，民眾把握7至10天花期賞景留影。自由時報 ・ 1 天前
公托竟爆虐童案！「掐臉長達12秒」辯稱清飯粒？中和托育員遭起底：老爸曾任台北社會局課長
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導新北市中和一間公托中心遭爆嚴重虐童事件。事發於2023年，一名托育員在午餐時間多次對一歲半女童施以粗暴動作，包括壓頭、...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
新社花海人氣夯遊客破200萬倒數9天百花盛開
[NOWnews今日新聞]2025新社花海暨台中國際花毯節人氣爆發，2週來參觀人數突破200萬人次。台中觀旅局與農業部種苗繁殖改良場搶搭熱潮，攜手新社區農會作東大請客，今(21)日現烤500條杏鮑菇香...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 20 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 17 小時前
國1大雅段奪命撞！貨車撞破隔音牆 副駕男噴飛亡
台中市 / 綜合報導 國道一號台中北上路段昨(21)日深夜發生死亡車禍，大貨車司機吳姓男子，不明原因失控自撞外側護欄與隔音牆受困車內，被消防隊員救出送醫，副駕駛座的助手詹姓男子，噴飛到1層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，警方調查，大貨車司機沒有喝酒，是不是精神不濟、超車不慎，還是有其他因素，這起車禍才會撞得這麼嚴重，國道警方還要釐清事故原因。 救護車趕到國道車禍現場，大貨車撞上外側護欄與隔音牆，車身傾斜騰空，滿地都是散落物，大貨車車頭扭曲變形，司機吳姓男子受困在副駕駛座的位置，消防隊員花了10分鐘將他脫困，送醫急救，同車的大貨車助手32歲的詹姓男子，被拋飛車外當場死亡。昨(21)日晚間10點多，國道1號北上台中路段，發生死亡車禍，大貨車失控自撞護欄與隔音牆，司機受困在車內，助手詹姓男子摔落到一層樓深的邊坡，撞上橋墩當場死亡，國道三隊泰安分隊小隊長王冠麟說：「營業大貨車行駛於中線車道，不明原因失控，自撞外側護欄及隔音牆而肇事。」警方調查肇事司機沒有喝酒，事故原因是精神不濟超車不慎，還是有其他狀況還要調查，事故現場滿地碎片油漬，為了安全起見，警方用三角錐封閉外側車道，進行管制，隔音牆被撞出一個大洞，路面都是散落的貨物紙箱，公路局派出大批人員進行清理，大貨車右側車頭整個掀開，受損相當嚴重。副駕駛座的座椅，也噴飛出車外，可見撞擊力相當強大，車禍發生的時候，死者是不是有繫安全帶，國道鑑識小組還要調查採證。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 15 小時前