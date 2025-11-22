健康找在地！新北北大特區《Lipahak 感恩節》原民好味入社區

民眾於《Lipahak感恩節》市集選購阿美族野菜，現場氣氛熱鬧溫馨。(圖/新北市政府原民局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

新北市原民局今(22)日於三峽北大特區草地公園舉辦《Lipahak 感恩節》市集，邀集新北市原住民族攤商展售特色風味美食與手作文創品，並將三峽「Lipahak 野菜園區」及「Lipahak 三鶯原生態園區」的新鮮無毒野菜帶入社區，與市民一同分享健康食材與文化故事。三峽區區長施玉祥亦親臨現場支持，肯定活動成功將原民農耕智慧與在地食材帶入社區，展現地方與文化友善連結；現場更有新北市經濟發展局「群眾募資輔導計畫」業者參與，展現跨局合作成果，推廣原住民族食農文化。

廣告 廣告

新北市原民局指出，本次市集除販售兩處農園的新鮮野蔬外，也邀請多位部落 ina 與青年創業者設攤分享原民好味。「Ina 的野菜便當」攤位以農園現採野菜入菜，展現阿美族飲食文化特色；「秋手作」攤位則以當季水果製成果醬，健康美味又具創意。除此之外，現場的「芒草掃把鑰匙圈」體驗活動，由農園媽媽帶領大小朋友運用部落常用植物－芒草，編織小掃把吊飾，象徵在歲末年終掃去煩憂、迎接好運。

「Ina的野菜便當」以在地野菜入菜，展現原民美味。(圖/新北市政府原民局提供)

原民局提到，為展現跨局合作能量，原民局此次邀請經發局「群眾募資輔導計畫」的業者共襄盛舉，其中由梨山第三代泰雅族青農－林廷崴創立的「林山農選有限公司」代表設攤。林廷崴自 2016 年創業以來，致力推動「健康、新鮮、公平交易」的高山農產品，並串聯在地小農，共同提升產地能見度與市場競爭力，展現原住民族青年在創新經濟中的新力量。

「林山農選」攤位展售高山農特產，展現泰雅族青農創業成果。(圖/新北市政府原民局提供)

新北市原民局局長林瑋茜 Siku Yaway 表示，Lipahak 野菜園區及 Lipahak三鶯原生態園區是新北市推動原住民族食農教育的重要據點，截至目前已辦理 10 場次食農推廣活動，每場次約有 20 位市民參與，廣受好評。此次首度移師三峽北大特區辦理市集，希望讓更多市民接觸珍貴的阿美族野菜文化，體驗自然永續的農耕智慧，也藉由社區市集引流人潮、促進農產品銷售，減少運輸碳足跡，帶動部落產業發展。未來原民局將持續推動原民文化與城市生活的連結，讓文化傳承、環境永續與地方創生共同並進。