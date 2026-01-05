健康拉警報1／啦啦隊女神林岱縈狂跑廁所發現不對勁 為工作延後治療

林岱縈形象甜美健康，但其實身體近期亮起紅燈。（圖／翻攝自林岱縈臉書）

啦啦隊女神林岱縈日前舉辦生日會，坦言近期身體亮起紅燈，甚至接受了核磁共振檢查。這段經歷也讓她深刻體會到健康的重要性，因此在生日之際許願，希望大家都能平安健康。據了解，林岱縈早在數個月前便察覺身體出現異狀，甚至影響到日常生活，直到就醫檢查後，才發現罹患骨內水囊腫。

林岱縈11月加入慕獅女孩，正式展開棒籃啦啦隊雙棲。（圖／翻攝自林岱縈IG）

林岱縈因工作需要，經常長時間在球場上應援，但在前幾個月卻出現頻尿情況，常常沒過多久就得跑一趟廁所，還伴隨關節疼痛等問題，讓她不堪其擾，才決定前往醫院檢查，最終發現造成不適的罪魁禍首竟是水囊腫。

因椎間盤突出壓迫神經，林岱縈跳舞時容易右腳抽痛。（圖／翻攝自林岱縈IG）

其實林岱縈早在2022年就被診斷出椎間盤突出，甚至壓迫到神經，不僅造成腰部不適，跳舞時右腳還會出現抽痛狀況。醫師當時也曾叮囑她要多加節制，但她直言：「音樂一下，那個節奏我無法控制身體。」如今又因水囊腫引發關節疼痛等不適，對她而言無疑是雪上加霜。

罹患骨內水囊腫，讓林岱縈更加重視身體保健，也許下了希望大家平安健康的生日願望。（圖／翻攝自林岱縈IG）

12月底迎來38歲生日的林岱縈，日前與啦啦隊戰友林穎樂、琳妲一同舉辦生日派對。談到今年的生日願望，她坦言自己下半年健康亮起紅燈，甚至做了核磁共振檢查，因此最大的心願就是「大家都平安健康」。但心繫工作的她，剛加入新竹御嵿攻城獅旗下啦啦隊「慕獅女孩」，開啟棒籃雙棲職涯，工作行程更加繁忙，因此預計要到本月空檔才能全力專心接受治療。

