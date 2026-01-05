健康拉警報2／韓啦啦隊女神每天只睡2小時 「皮蛇」上身眼周痛如灼燒

廉世彬（左起）、金娜妍、口水都曾因太操勞生病。（圖／翻攝自IG）

「零死角女神」林岱縈多年來飽受椎間盤突出之苦，日前又傳出健康亮紅燈，因骨內水囊腫影響生活，讓她在生日之際更加體悟到健康的重要性，據悉也將於一月接受治療。其實有許多啦啦隊員因身體狀況，需要告假應援舞台。

樂天韓籍啦啦隊員廉世彬去年5月因健康因素休養約2至3週，當時在韓國的應援活動也因此臨時取消。樂天桃猿第一時間表達關心與祝福，盼她能好好休息、早日康復。事後廉世彬也在IG上透露，自己罹患「耳石脫落症」，無奈直呼：「耳石症為什麼這麼難好！希望快點康復，球場見！」所幸病況最終並未影響她來台應援的行程。

小龍女韓籍啦啦隊女神金娜妍以甜美外型和精湛舞技擄獲粉絲。去年8月，她在社群平台透露，因每天僅睡兩小時，免疫力崩壞，罹患「皮蛇」，一度高燒不退、全身劇痛，眼周皰疹更痛如「熔岩灼燒」。儘管如此，為了不影響工作，她仍戴著眼罩硬撐上場應援，其毅力超乎常人。

味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員口水（宜芳），去年8月在IG曬出住院開刀的照片，透露「身體遇到了一些問題，必須暫停營業一下下」。經紀公司當時證實，宜芳因長期跳舞與姿勢不良累積運動傷害，導致身體疼痛、需開刀治療，預計停工一週，會盡快調整好狀態，回到大家面前。

