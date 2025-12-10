健康捐精者帶致癌基因 精子助孕近200名歐洲童恐罹癌

（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）報導，一項重大調查顯示，一名精子捐贈者在不知情的情況下帶有一種大幅提升罹癌風險的基因突變，至今已在歐洲孕育出至少197名兒童。

部分兒童已經過世，只有少數攜帶此突變的孩子能終其一生不罹癌。

這批精子並未銷往英國的生殖醫療診所，但BBC證實，曾有「極少數」已獲告知的英國家庭，在丹麥接受生殖治療時使用了這位捐贈者的精子。

負責販售精子的丹麥歐洲精子銀行（European Sperm Bank）表示，對受影響家庭「深感同情」，並坦承這些精子在部分國家被過度使用。

這項調查由包括BBC在內的14家公共廣播單位，以歐洲廣播聯盟（EBU）調查性新聞網絡（Investigative Journalism Network）之名共同進行。

涉事精子來自一名匿名男子，他2005年以學生身分開始捐精並獲得報酬，之後約有17年間，這些精子被用於受孕。

他本身健康，並通過捐精者篩檢，但他的部分細胞DNA在出生前已發生突變。

這項突變損害了TP53基因，該基因在預防人體細胞癌變中扮演關鍵角色。

捐贈者大多數身體細胞並未帶有這個高風險TP53基因，但其精子中，最多有20%帶有此突變。

然而，所有從這些帶有突變基因的精子誕生的孩子，身上所有細胞都會帶有此基因突變。

這稱為李－佛美尼症候群（Li Fraumeni syndrome），罹癌概率高達90%，尤其在兒童時期或日後女性罹患乳癌的機率顯著提高。

倫敦癌症研究院（（Institute of Cancer Research）癌症遺傳學家滕博爾（Clare Turnbull）教授受訪時表示：「這是極其可怕的診斷結果。對於一個家庭來說，面對這樣的事實意味著需要承擔一生與高風險共存的壓力，這是毀滅性的。」

病患每年都需接受全身和腦部核磁共振（MRI）檢查，以及腹部超音波檢查，以儘早發現腫瘤。女性常選擇切除乳房以降低癌症風險。

歐洲精子銀行表示，「捐贈者本人及其家人並未生病」，而這類基因突變「無法在現有的基因篩檢中預先檢測出來」。他們稱在發現了問題後，就「立即封鎖」了這名捐贈者。

●已有孩童病逝

今年，有醫師在歐洲人類遺傳學會提出，由捐精相關遺傳突變導致兒童罹癌的疑慮。

當時指出，67名受影響兒童中，有23名發現帶有該基因，其中已有10人罹癌。

經過資訊公開申請及採訪醫師和病患後，證實這名捐贈者育有更多後代。

迄今至少有197名兒童出生於這位捐贈者，不過這可能不是最終數字，部分國家仍未提供完整數據。

目前也無法統計有多少名兒童實際遺傳了這個高危險基因突變。

法國盧恩大學醫院（Rouen University Hospital）癌症遺傳學家卡斯伯（Edwige Kasper）醫師提出初步數據時表示：「已有許多孩子罹癌，其中有些孩子罹患了兩種不同癌症，部分則在年紀很小時便已去世。」

這名捐贈者的精子曾供應給14個國家的67家生殖醫療診所。

全球並無法律限制一名捐精者助孕次數，不過各國設有自訂上限。

歐洲精子銀行承認在部分國家「不幸地」超過相關上限，並正與丹麥及比利時主管機關協調處理。

例如比利時規定，一名捐精者最多只能幫助六個家庭，實際上卻有38名女性以其精子產下53名孩子。

曾任雪菲爾精子銀行（Sheffield Sperm Bank）負責人、現任曼徹斯特大學生物醫學與健康學院副院長的貝西（Allan Pacey）教授指出，許多國家大量仰賴大型國際精子銀行，現在英國約有一半精子為進口。

他對BBC表示：「我們必須向同時販售給多國的大型國際精子銀行進口精子，他們靠這樣賺錢，這正是問題的開端——因為國際上並沒有規範精子的使用次數。」

他認為，這起事件對每個人都「極為痛苦」，但要讓捐贈精子百分百安全是不可能的。

「我們無法檢測所有潛在風險，目前的篩選機制已是申請者中的1%到2%才能通過，如果再更嚴格，就幾乎沒有捐贈者了——平衡點就在這裡。」

根據數據，試管嬰兒出生人數已達到「幾乎每個教室都有一個」的規模。

這起事件，加上先前一名男子因捐精讓550名子女出生而被要求停止捐精，再度引發外界質疑，是否該加強管理上限。

歐洲人類生殖與胚胎學會（European Society of Human Reproduction and Embryology）最近建議，每名捐贈者最多不應超過50個家庭。

但協會也表示，這種限制無法降低罕見遺傳疾病傳給新生兒的風險。

歐洲精子銀行則表示：「特別是在這起案件之後，更該記住成千上萬女性與伴侶，若無捐精協助將無法擁有孩子。」

「若依循醫療指引嚴格篩檢捐贈精子，使用捐精受孕一般來說是安全的。」

若與所有經捐精出生的孩子數量相比，這類案例「極為罕見」。

所有受訪專家均表示，經許可診所提供的精子會進行比一般準父親更嚴格的疾病篩檢。（編譯：陳政一）1141210