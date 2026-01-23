健康政策來得快 學校準備好了嗎？美國校園午餐的超加工難題

撰文＝編輯部

隨著2025～2030 年版《美國膳食指南》（Dietary Guidelines for Americans, DGA）於2026年1月正式公布，美國聯邦政府首度在官方營養政策論述中，明確將「減少高度加工食品（Ultra-Processed Foods, UPFs）」納入長期飲食方向。這份每5年更新一次的指南，向來是學校午餐、營養補充援助計畫（SNAP）及軍方餐食等多項聯邦營養政策的核心依據，其政策訊號，已直接傳導至校園供餐體系。

然而，當政策目標從「符合法定營養標準」進一步推進到「降低加工程度、回歸全食物」，第一線學校是否具備足夠的經費、人力與設備，支撐這場供餐轉型，正成為美國教育與公共衛生領域的關鍵爭點。

校園端壓力升高 財務與人力成最大瓶頸

根據美國學校營養協會（School Nutrition Association, SNA）於2025年進行的全國性調查，95％的學校營養主管對未來3年學校供餐計畫的財務永續性表示高度或中度憂慮，比例高於前兩年，顯示壓力持續累積。

儘管如此，校園並非毫無行動。調查顯示，約71％的學校已每日或每週供應至少一道「現場烹調（scratch-prepared）」主菜，嘗試降低對預製食品的依賴。但SNA也坦言，若要進一步大幅減少高度加工食品，現行校園廚房在人力配置、專業烹飪訓練、設備容量與基礎設施方面，仍普遍不足。

政策方向已定 但「超加工食品」定義仍模糊

值得注意的是，儘管新版DGA已釋出明確政策方向，但在實際執行層面，「超加工食品」至今仍缺乏可直接用於採購與補助的聯邦級法律定義。目前多數論述仍沿用公共衛生與學術界的描述，例如高度工業化處理、含有大量添加糖、鹽、脂肪或食品添加物等。

對校園供餐體系而言，這種定義不明反而提高了制度風險。SNA指出，若未來執行標準過於嚴格，部分目前已符合法定熱量、鈉與添加糖限制、但屬半成品或預製食品的品項，可能被迫退出校園供應鏈，進而衝擊供餐穩定性與成本結構。

州級政策先行 聯邦配套仍待補齊

在聯邦層級仍處於政策過渡期之際，部分州政府已率先行動。加州於2025年立法規劃，自2029年起逐步將高度加工食品排除於K–12校園餐點之外，並同步限制人工色素的使用，成為全美重要政策試點。

然而，校園營養體系同時也面臨反向財務壓力。SNA指出，近年通過的聯邦預算與社會福利調整，恐影響部分學生取得免費或減價餐的資格，進而降低學校適用「社區資格條款（CEP）」的比例。協會因此呼籲，政府在推動健康飲食改革的同時，必須同步提高學校午餐的聯邦補助報銷率，並投入廚房設備與人力升級，否則將使政策理想與供餐現實之間出現制度落差。

健康政策上路後 真正考驗才正要開始

整體而言，新版美國膳食指南已清楚釋出「反高度加工、回歸全食物」的政策方向，但校園供餐體系是否能順利承接，仍取決於定義清晰度、財務配套與執行節奏。當健康政策正式走出文件，進入學校廚房與餐盤之中，這場改革真正的考驗，才正要開始。

審稿編輯：林玉婷

參考資料

