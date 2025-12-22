健康教育考題涉性別爭議 金門師遭解聘、4年不得聘任

金門縣金城國中日前爆出健康教育考題涉用語不當、性平爭議，校方22日表示，經教師評審委員會決議，解聘出題教師，且4年不得聘任為教師。

民進黨立委陳培瑜表示，「目前該校已經於上個（11）月召開教評會議，將其解聘而且4年內不得擔任教育人員。」

性別平等教育法已施行20年，但近年校園性平爭議仍然不少，不只金城國中，銘傳大學也有問卷涉及性別隱私，和大學校園性平案涉及洩密等問題。

立法院召開公聽會，針對性平案件有關調查人員專業能力和汰除機制。

廣告 廣告

建議主管機公告不適任調查人員，避免學校誤用，並推動回流研習，跟上最新法規。

台中市育英國中主任胡薇倫指出，「我們的主管機關是不是有定期的去檢視我們的人才庫，這些被移除的人有沒有公告，然後有沒有告知這一個當事人本身。」

胡薇倫觀察到，未落實保密者往往不是處理事件的人，而是校內其他人，建議未來修法時擴大保密原則適用範圍，讓教職員工了解保密義務。

性別平等學生倡議連線召集人戴静茹表示，「其實現在保密義務我們都覺得有點模糊，像是委員跟相關人常遊走在灰色地帶，有人任意對外談論案情，造成當事人的二度傷害，那另一面也有人可能會用保密當封口令，壓制整個當事人跟社會的討論。」

教育部次長朱俊彰指出，「參與人員一定受性平法的一個約束，那至於其他的人員他在面對這種性平案件，去做一些不當的傳播，當然自然會有個資法跟一些相關民、刑事的責任。」

朱俊彰表示，教育部有定期檢核調查人員人才庫，3年內要定期回流訓練，5年內要參與調查，每年檢核兩次，不符合者剔除。

至於保密責任，將訂定指引或是參考資料，向教職員及學生宣導保密責任義務，避免觸法。