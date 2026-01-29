健康新升級！竹山秀傳推「胃癌篩檢」新入列七大癌篩一次搞定完檢加碼送紫南宮錢母護佑新年
▲竹山秀傳推「胃癌篩檢」新入列，七大癌篩一次搞定。(竹秀醫院提供)
隨著農曆新年腳步臨近，竹山秀傳醫院廿九日於院內舉辦「免費癌篩一次搞定，好禮陪你過新年」大型篩檢活動。除了常規的癌症檢查，也特別納入今年度國民健康署全新納入的「免費胃癌篩檢」項目。現場更結合「紫南宮錢母」作為完檢的健康好禮，吸引大批民眾與院內員工家屬參與，共同守護健康財富。
過去癌症篩檢以五癌為主，今年國健署正式擴大預防醫學版圖，將「胃癌篩檢」納入補助，四十五歲-七十四歲民眾皆符合資格，終身補助一次，而根據竹山秀傳醫院當天上午篩檢活動統計就有近二百五十人次參加，其中胃癌篩檢人數就有七十二位。竹山秀傳醫院沈德群副院長表示：「胃癌在台灣癌症死因中仍佔有一定比例，早期往往無明顯症狀，透過篩檢可有效早期偵測。除了今年新增的胃癌篩檢、加上原本的子宮頸抹片、乳房X光攝影、糞便潛血、口腔黏膜、肺部低劑量電腦斷層（LDCT）及婦女HPV檢測，就是最全面的『七大癌篩』服務，現場只要查詢健保卡就能確認篩檢資格，再由專人引導到篩檢窗口，免去民眾奔波各門診的時間。」
本次活動除了七項癌症篩檢外，亦涵蓋成人健檢與B、C型肝炎篩檢，旨在協助民眾釐清自身健康狀態。活動對象包含看診民眾、家屬，以及辛苦的一線員工與員眷。
為增加活動意義，凡符合資格並完成指定篩檢的民眾，即可獲得一枚最夯的「紫南宮錢母」。這份來自土地公的祝福，也鼓勵「民眾自己健康自己顧」，才能有雙收的健康與財富。今年竹山秀傳的整合性篩檢活動除了廿九日上午之外，另外還有兩場活動，時間地點分別為:二月三日上午在竹山秀傳鹿谷院區、以及三月二十六日上午在竹秀一樓，請符合資格的朋友務必攜帶健保卡前往，把握這份最珍貴的健康禮物。
