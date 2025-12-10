健康旅遊市場成長速 業者推一山一特色之旅

（中央社記者余曉涵台北10日電）健康旅遊市場正以每年雙位數速度成長，旅遊業者鎖定這項市場，整合台灣高山旅遊資源，建立「一山一特色」之旅，要向外界推廣台灣山林之美。

根據全球健康研究所（GWI）報告指出，健康旅遊市場正以每年雙位數速度成長，現代人渴望的旅遊，已從「景點打卡」轉向「定點深度放鬆」。

雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，整合台灣高山旅遊的豐富資源，將2026年視為山林旅遊升級的關鍵時刻。未來的國旅將建立「一山一特色」的深度連結，首波示範行程鎖定武陵農場與福壽山農場，雪山山脈的生物多樣性作為設計主軸，整合農業部林業及自然保育署認證的森林療癒師、高山品茗及在地農產美食。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰指出，台灣擁有世界級的高山資源，因此將「生物多樣性」作為旅遊設計的核心語言，將每座山的代表性動植物，轉化為具體的旅遊體驗。

王岳聰說，未來山林路線將推出專屬的「森林巴士」，從車體彩繪、領隊旗幟上的專屬動物公仔，到車內搭配的專屬森林香氛，導覽內容與餐桌上的在地食材，都將圍繞著該路線的生態主軸進行「五感策展」。

另外，可樂旅遊表示，持續推動永續、綠色旅遊，從行程設計端，即納入綠色景點、在地文化體驗及環保元素，並向旅客宣導以低碳行動響應綠色旅遊。可樂旅遊也獲得富邦永續評鑑的「卓越精進獎」。（編輯：吳素柔）1141210