健康樂活齊+1！展現運動城市活力 黃敏惠為近3千位健走民眾送鼓勵

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為鼓勵長者走到室外，從事健康的休閒娛樂並擴大生活範圍及社會參與，增進人際互動，嘉義市政府於今(8)日舉辦長青健行活動，各里組隊60歲以上之長輩及家人一同組隊報名，近3000千位充滿活力的長輩和市民朋友今日一早齊聚博愛國小，嘉義市長黃敏惠帶領民眾一同暖身，為活動鳴槍，並一一向參加民眾加油，長輩們一早精神奕奕齊健走，朝向北香湖公園出發，讓熱愛運動的城市-嘉義市更添活力。

黃敏惠市長表示，很高興每年都能透過長青健行運動，鼓勵長輩們走出家門齊運動，看到長輩們熱烈參與，個個精神飽滿元氣十足，報名人數逐年增加，充滿欣喜。今年有近3千人參與活動，其中90歲以上的長輩有17人，活力十足，健康樂活，是幸福城市最佳的體現。

黃敏惠市長提到，有長輩開心與她分享，自己是受「厝邊頭尾」相揪才來參加活動，走出家門發現真的心情不同，期待愛運動的習慣能成為風氣，帶領更多人走出家門，也期望大家能藉這個機會一邊欣賞北香湖公園美景、看見城市發展，並能認識更多的新朋友，擴大自己的生活圈，又能運動散步顧健康。

市府表示，嘉義城歷經三百多年歲月洗禮，象徵城市的穩定與延續；而「長青健行」正代表市民的健康與生命力。「建城320+1」中的「+1」象徵邁向新時代、持續前進的精神，嘉義市將在歷史基礎上，推動健康、樂齡與永續的幸福城市，與人民攜手邁向更健康、更長青的未來。

本次活動結合崇仁醫護管理專科學校、嘉義市志願服務協會等團體，有42位學生及青壯年志工在市府號召下志願參與擔任工作人員，為長輩提供服務。除健走外，公園入口區設有19個宣導攤位，由市府與民間單位設攤，宣導內容包含警察局拒毒防詐反霸凌、消防局防火知識攏底嘉、稅務局健走宜嘉順稅好生活、稅務宣導、國民年金宣導、交通處高齡移動力安全最給力、環保局Power Safe節電行動GO！、衛生局代謝新生活、長照業務政策宣導、社區防暴、環境保護知識、育兒津貼、就業服務法宣導、銀髮人才資源、身心障礙者相關支持服務方案宣導等各項政策及服務，讓民眾藉由活動了解市府目前的福利措施及政策重點。

圖說：為鼓勵長者走到室外，從事健康的休閒娛樂並擴大生活範圍及社會參與，增進人際互動，嘉義市政府於今(8)日舉辦長青健行活動，各里組隊60歲以上之長輩及家人一同組隊報名，近3000千位充滿活力的長輩和市民朋友今日一早齊聚博愛國小参加健行活動。（記者吳瑞興攝）